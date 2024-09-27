В Москве арестовали мужчину, которого обвиняют в хищении денег у Минобороны

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Точная сумма хищений на данный момент не установлена Фото:

В Москве арестовали фигуранта дела о хищениях у Минобороны РФ Владимира Иванова. Предполагается, что он украл деньги при реализации госконтракта. Информация об этом содержится в официальных судебных документах.

«Постановление Тверского районного суда в отношении Иванова Владимира Александровича оставить без изменения. Жалобу — без удовлетворения», — говорится в документах суда, содержимое которых передает РИА Новости.

Как говорится в материалах дела, Иванову вменяют мошенничество в особо крупном размере при выполнении госконтракта для нужд Минобороны РФ. Ущерб и цели госконтракта при этом не уточняются.

Уголовное дело из-за хищения было возбуждено 22 августа 2023 года, арестовали мужчину при этом в начале августа 2024 года. Защита Иванова просила суд не лишать его свободы, указывая на то, что в деле нет доказательств его причастности к преступлению, а также на то, что подзащитного задержали только через год после появления уголовного дела.

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В Москве арестовали фигуранта дела о хищениях у Минобороны РФ Владимира Иванова. Предполагается, что он украл деньги при реализации госконтракта. Информация об этом содержится в официальных судебных документах. «Постановление Тверского районного суда в отношении Иванова Владимира Александровича оставить без изменения. Жалобу — без удовлетворения», — говорится в документах суда, содержимое которых передает РИА Новости. Как говорится в материалах дела, Иванову вменяют мошенничество в особо крупном размере при выполнении госконтракта для нужд Минобороны РФ. Ущерб и цели госконтракта при этом не уточняются. Уголовное дело из-за хищения было возбуждено 22 августа 2023 года, арестовали мужчину при этом в начале августа 2024 года. Защита Иванова просила суд не лишать его свободы, указывая на то, что в деле нет доказательств его причастности к преступлению, а также на то, что подзащитного задержали только через год после появления уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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