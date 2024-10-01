Подросток из Калуги пыталась вступить в РДК*

В Калуге 16-летняя девочка пыталась вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан террористическим и запрещен в России). Она планировала сделать это вместе со своим молодым человеком.
«16-летняя девочка захотела вступить в террористический РДК вместе с парнем», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что подростки связались с экстремистами через telegram-бот.
В ответ им предложили приехать в Грузию. Девочка пыталась получить фальшивое разрешение от матери на выезд из страны. Когда пришли силовики, у нее обнаружили экстремистские предметы, такие как травматический пистолет, газовые баллончики, одежду с символикой СС и наклейки с нацистскими лозунгами, передали в telegram-канале.
*»Русский добровольческий корпус» признан террористическим и запрещен в России
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