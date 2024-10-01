Подросток из Калуги пыталась вступить в РДК*

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Девочка связалась с РДК* через Telegram, пишет Mash
Девочка связалась с РДК* через Telegram, пишет Mash Фото:

В Калуге 16-летняя девочка пыталась вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан террористическим и запрещен в России). Она планировала сделать это вместе со своим молодым человеком.

«16-летняя девочка захотела вступить в террористический РДК вместе с парнем», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что подростки связались с экстремистами через telegram-бот.

В ответ им предложили приехать в Грузию. Девочка пыталась получить фальшивое разрешение от матери на выезд из страны. Когда пришли силовики, у нее обнаружили экстремистские предметы, такие как травматический пистолет, газовые баллончики, одежду с символикой СС и наклейки с нацистскими лозунгами, передали в telegram-канале.

*»Русский добровольческий корпус» признан террористическим и запрещен в России

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В Калуге 16-летняя девочка пыталась вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан террористическим и запрещен в России). Она планировала сделать это вместе со своим молодым человеком. «16-летняя девочка захотела вступить в террористический РДК вместе с парнем», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что подростки связались с экстремистами через telegram-бот. В ответ им предложили приехать в Грузию. Девочка пыталась получить фальшивое разрешение от матери на выезд из страны. Когда пришли силовики, у нее обнаружили экстремистские предметы, такие как травматический пистолет, газовые баллончики, одежду с символикой СС и наклейки с нацистскими лозунгами, передали в telegram-канале. *»Русский добровольческий корпус» признан террористическим и запрещен в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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