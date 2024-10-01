Новым послом Азербайджана в России стал Рахман Мустафаев

На должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России назначили Рахмана Мустафаева. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев.
«Рахман Сахиб оглу Мустафаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение», — указано в документе, размещенном на сайте главы республики.
Назначение последовало после того, как 23 сентября был отозван занимавший этот пост с апреля 2006 года Полад Бюльбюль оглы. Это связано с избранием его депутатом парламента Азербайджана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России назначили Рахмана Мустафаева. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев. «Рахман Сахиб оглу Мустафаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение», — указано в документе, размещенном на сайте главы республики. Назначение последовало после того, как 23 сентября был отозван занимавший этот пост с апреля 2006 года Полад Бюльбюль оглы. Это связано с избранием его депутатом парламента Азербайджана.