Новым послом Азербайджана в России стал Рахман Мустафаев

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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, российский флаг, флаг азербайджана, флаг россии
Мустафаев стал новым послом Азербайджана в РФ Фото:

На должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России назначили Рахмана Мустафаева. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев.

«Рахман Сахиб оглу Мустафаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение», — указано в документе, размещенном на сайте главы республики.

Назначение последовало после того, как 23 сентября был отозван занимавший этот пост с апреля 2006 года Полад Бюльбюль оглы. Это связано с избранием его депутатом парламента Азербайджана.

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На должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России назначили Рахмана Мустафаева. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев. «Рахман Сахиб оглу Мустафаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение», — указано в документе, размещенном на сайте главы республики. Назначение последовало после того, как 23 сентября был отозван занимавший этот пост с апреля 2006 года Полад Бюльбюль оглы. Это связано с избранием его депутатом парламента Азербайджана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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