FT: МИД Украины готово на компромисс, чтобы урегулировать конфликт с Россией

01 октября 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Украине придется пойти на компромисс с Россией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый глава МИД Украины Андрей Сибига не стал исключать завершения конфликта Украины с Россией. По его словам, новая риторика появилась на фоне событий на фронте в последние полгода. «Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение. И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад», — передают слова министра Financial Times . Как отмечается, у Сибиги более прагматичная позиция в отношении урегулирования конфликта. Ранее сенатор-республиканец Марко Рубио заявлял, что для достижения мира Украине придется отказаться от части своих территорий. Он уверен, что будущее урегулирование конфликта при администрации кандидата на пост президента США Дональда Трампа будет основано исключительно на переговорах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига не стал исключать завершения конфликта Украины с Россией. По его словам, новая риторика появилась на фоне событий на фронте в последние полгода. «Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение. И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад», — передают слова министра Financial Times. Как отмечается, у Сибиги более прагматичная позиция в отношении урегулирования конфликта. Ранее сенатор-республиканец Марко Рубио заявлял, что для достижения мира Украине придется отказаться от части своих территорий. Он уверен, что будущее урегулирование конфликта при администрации кандидата на пост президента США Дональда Трампа будет основано исключительно на переговорах.