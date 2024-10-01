Сооснователя журнала DOXA Арамян внесли в перечень террористов и экстремистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сооснователь журнала DOXA Арамян попал в перечень террористов и экстремистов
Сооснователь журнала DOXA Арамян попал в перечень террористов и экстремистов Фото:

В перечень террористов и экстремистов в РФ внесен сооснователь журнала DOXA (иноагент и нежелательная организация) Армен Арамян. Решение было принято Росфинмониторингом.

«Арамян Армен Варданович», — указано в реестре Росфинмониторинга. Арамян находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее комиссия Госдумы по противодействию и вмешательству в дела РФ с просьбой признать издание Doxa экстремистским обратилась в Генпрокуратуру страны. По словам главы комиссии Василия Пискарева, в публикациях журнала присутствовали инструкции по нарушению российского закона и экстремистские материалы. Он также отметил, что издание причастно к продвижению проукраинской позиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В перечень террористов и экстремистов в РФ внесен сооснователь журнала DOXA (иноагент и нежелательная организация) Армен Арамян. Решение было принято Росфинмониторингом. «Арамян Армен Варданович», — указано в реестре Росфинмониторинга. Арамян находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Ранее комиссия Госдумы по противодействию и вмешательству в дела РФ с просьбой признать издание Doxa экстремистским обратилась в Генпрокуратуру страны. По словам главы комиссии Василия Пискарева, в публикациях журнала присутствовали инструкции по нарушению российского закона и экстремистские материалы. Он также отметил, что издание причастно к продвижению проукраинской позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...