Сооснователя журнала DOXA Арамян внесли в перечень террористов и экстремистов

В перечень террористов и экстремистов в РФ внесен сооснователь журнала DOXA (иноагент и нежелательная организация) Армен Арамян. Решение было принято Росфинмониторингом.
«Арамян Армен Варданович», — указано в реестре Росфинмониторинга. Арамян находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Ранее комиссия Госдумы по противодействию и вмешательству в дела РФ с просьбой признать издание Doxa экстремистским обратилась в Генпрокуратуру страны. По словам главы комиссии Василия Пискарева, в публикациях журнала присутствовали инструкции по нарушению российского закона и экстремистские материалы. Он также отметил, что издание причастно к продвижению проукраинской позиции.
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