Из Google Play исчезло популярное приложение для оплаты в России. Скин

Приложение Mir Pay пропало из Google Play
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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, телефон, приложение, google play
Приложение Mir Pay недоступно для скачивания из Google Play Фото:

Приложение Mir Pay внезапно исчезло из магазина приложений Google Play. Mir Pay было очень популярным среди пользователей.

«Приложение Mir Pay пропало из Google Play», — сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Новым пользователям приложение больше не доступно для загрузки.

Приложение Mir Pay пропало из поиска Google Play
Приложение Mir Pay пропало из поиска Google Play
Фото:

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Приложение Mir Pay внезапно исчезло из магазина приложений Google Play. Mir Pay было очень популярным среди пользователей. «Приложение Mir Pay пропало из Google Play», — сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Новым пользователям приложение больше не доступно для загрузки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...