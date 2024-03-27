Приложение Mir Pay недоступно для скачивания из Google Play
Приложение Mir Pay внезапно исчезло из магазина приложений Google Play. Mir Pay было очень популярным среди пользователей.
«Приложение Mir Pay пропало из Google Play», — сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Новым пользователям приложение больше не доступно для загрузки.
Приложение Mir Pay пропало из поиска Google Play
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