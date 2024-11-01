В Магаданской области полицию «не устроила» красная икра на сумму более 9 млн рублей

В Магаданской области полиция изъяла более 350 килограммов немаркированной красной икры стоимостью свыше девяти миллионов рублей у местной жительницы. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, операция проводилась в рамках мероприятия «Путина», направленного на борьбу с криминальным бизнесом.
«В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Путина“ полицейские пресекли криминальный бизнес. Помимо икры у подозреваемых обнаружили филе кижуча и кеты. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил девять миллионов рублей», — написала Волк в своем telegram-канале.
Официальный представитель МВД РФ добавила, что женщина и ее сообщники организовали незаконный вылов лососевых рыб и продажу икры. В отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Ведется работа по делу о незаконной добыче водных ресурсов.
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