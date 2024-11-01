В Магаданской области полицию «не устроила» красная икра на сумму более 9 млн рублей

В Магаданской области полиция изъяла красную икру на сумму свыше 9 млн рублей
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Обвиняемые организовали незаконную продажу икры, заявила Волк
Обвиняемые организовали незаконную продажу икры, заявила Волк Фото:

В Магаданской области полиция изъяла более 350 килограммов немаркированной красной икры стоимостью свыше девяти миллионов рублей у местной жительницы. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, операция проводилась в рамках мероприятия «Путина», направленного на борьбу с криминальным бизнесом.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Путина“ полицейские пресекли криминальный бизнес. Помимо икры у подозреваемых обнаружили филе кижуча и кеты. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил девять миллионов рублей», — написала Волк в своем telegram-канале.

Официальный представитель МВД РФ добавила, что женщина и ее сообщники организовали незаконный вылов лососевых рыб и продажу икры. В отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Ведется работа по делу о незаконной добыче водных ресурсов.

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В Магаданской области полиция изъяла более 350 килограммов немаркированной красной икры стоимостью свыше девяти миллионов рублей у местной жительницы. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, операция проводилась в рамках мероприятия «Путина», направленного на борьбу с криминальным бизнесом. «В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Путина“ полицейские пресекли криминальный бизнес. Помимо икры у подозреваемых обнаружили филе кижуча и кеты. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил девять миллионов рублей», — написала Волк в своем telegram-канале. Официальный представитель МВД РФ добавила, что женщина и ее сообщники организовали незаконный вылов лососевых рыб и продажу икры. В отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Ведется работа по делу о незаконной добыче водных ресурсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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