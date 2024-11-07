Роскачество предупредило об опасности отравления популярным деликатесом

Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре
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Роскачество заявило, что товары только трех производителей красной икры соответствуют требованиям
Роскачество заявило, что товары только трех производителей красной икры соответствуют требованиям Фото:

Роскачество выявило кишечную палочку в красной икре от восьми российских производителей. Как сообщает пресс-служба организации, причинами загрязнения продукции стали нарушения санитарных норм на производстве, а также неправильные условия хранения и транспортировки.

«Речь идет об икре, произведенной компаниями „Камчатское море“, „Меридиан“, „Восточный берег“, „Лента“, „Сахалин рыба“, Royal Black, „Форвард-С “ и „Московский рыбокомбинат“», — сообщили в пресс-службе Роскачества изданию «Ридус». В организации также отметили, что пищевое отравление может возникнуть не всегда, но риск увеличивается при высокой обсемененности продукта патогенными бактериями.

Специалисты подчеркнули, что безопасной для потребления оказалась икра только трех производителей — под торговыми марками «Очень», «Русское море» и «Тунайча». Остальные же марки не соответствуют установленным требованиям качества. 

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Роскачество выявило кишечную палочку в красной икре от восьми российских производителей. Как сообщает пресс-служба организации, причинами загрязнения продукции стали нарушения санитарных норм на производстве, а также неправильные условия хранения и транспортировки. «Речь идет об икре, произведенной компаниями „Камчатское море“, „Меридиан“, „Восточный берег“, „Лента“, „Сахалин рыба“, Royal Black, „Форвард-С “ и „Московский рыбокомбинат“», — сообщили в пресс-службе Роскачества изданию «Ридус». В организации также отметили, что пищевое отравление может возникнуть не всегда, но риск увеличивается при высокой обсемененности продукта патогенными бактериями. Специалисты подчеркнули, что безопасной для потребления оказалась икра только трех производителей — под торговыми марками «Очень», «Русское море» и «Тунайча». Остальные же марки не соответствуют установленным требованиям качества. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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