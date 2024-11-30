Железная птица во Франции рухнула в толпу во время фестиваля

Ouest France: при падении железной птицы во Франции пострадали 13 человек

01 декабря 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

13 человек получили травмы во время рождественского фестиваля во Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, Франция, произошло ЧП: большая металлическая фигура птицы упала на толпу, в результате чего 13 человек получили травмы. Об этом сообщает французская газета Ouest France. «В субботу, 30 ноября, сотни человек собрались на большой парад, чтобы дать начало рождественским празднованиям в курортной коммуне Трувиль-Сюр-Мер… металлическая структура, которая поддерживала птицу… рухнула на толпу», — пишет газета Ouest France. После происшествия все присутствующие на мероприятии были эвакуированы. На место происшествия были немедленно направлены спасательные службы, включая полицию и военных. Они оперативно оказали первую помощь пострадавшим и организовали эвакуацию участников фестиваля. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, Франция, произошло ЧП: большая металлическая фигура птицы упала на толпу, в результате чего 13 человек получили травмы. Об этом сообщает французская газета Ouest France. «В субботу, 30 ноября, сотни человек собрались на большой парад, чтобы дать начало рождественским празднованиям в курортной коммуне Трувиль-Сюр-Мер… металлическая структура, которая поддерживала птицу… рухнула на толпу», — пишет газета Ouest France. После происшествия все присутствующие на мероприятии были эвакуированы. На место происшествия были немедленно направлены спасательные службы, включая полицию и военных. Они оперативно оказали первую помощь пострадавшим и организовали эвакуацию участников фестиваля. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.