30 ноября 2024

Железная птица во Франции рухнула в толпу во время фестиваля

Ouest France: при падении железной птицы во Франции пострадали 13 человек
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13 человек получили травмы во время рождественского фестиваля во Франции Фото:

Во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, Франция, произошло ЧП: большая металлическая фигура птицы упала на толпу, в результате чего 13 человек получили травмы. Об этом сообщает французская газета Ouest France.

«В субботу, 30 ноября, сотни человек собрались на большой парад, чтобы дать начало рождественским празднованиям в курортной коммуне Трувиль-Сюр-Мер… металлическая структура, которая поддерживала птицу… рухнула на толпу», — пишет газета Ouest France. После происшествия все присутствующие на мероприятии были эвакуированы.

На место происшествия были немедленно направлены спасательные службы, включая полицию и военных. Они оперативно оказали первую помощь пострадавшим и организовали эвакуацию участников фестиваля. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

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Во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, Франция, произошло ЧП: большая металлическая фигура птицы упала на толпу, в результате чего 13 человек получили травмы. Об этом сообщает французская газета Ouest France. «В субботу, 30 ноября, сотни человек собрались на большой парад, чтобы дать начало рождественским празднованиям в курортной коммуне Трувиль-Сюр-Мер… металлическая структура, которая поддерживала птицу… рухнула на толпу», — пишет газета Ouest France. После происшествия все присутствующие на мероприятии были эвакуированы. На место происшествия были немедленно направлены спасательные службы, включая полицию и военных. Они оперативно оказали первую помощь пострадавшим и организовали эвакуацию участников фестиваля. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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