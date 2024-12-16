Челябинский суд отказался взыскивать с ММК четыре миллиарда рублей

Арбитражный суд Челябинской области отказал Загорском трубному заводу (Московская область) во взыскании четырех миллиардов рублей с Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область). Как следует из сообщения пресс-службы суда, встречный иск металлургов частично удовлетворен.
«В удовлетворении искового заявления АО „Загорский трубный завод“ отказано. Встречное исковое заявление ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“ удовлетворено частично», — рассказала пресс-служба суда.
Загорские трубники пытались взыскать с ММК убыток в сумме 3,656 млрд рублей и неустойку в сумме 338,8 млн рублей. Во встречном иске магнитогорцы требовали выплаты 1,43 млрд рублей. В результате в пользу ММК суд взыскал неустойку на 714 млн рублей и судебные расходы по оплате госпошлины в размере 199,784 тысячи.
Иск загорского завода суд зарегистрировал в начале мая. Первоначально сумма требований составляла 5,448 млрд рублей. В июне металлурги выставили собственные требования. Магнитогорцы посчитали, что с апреля по декабрь 2023 года обязательства перед ними по 204,2 тысячи тонн продукции не исполнены.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Комментарии будут опубликованы после получения ответа.
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