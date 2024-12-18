Одному из пассажиров поезда под Мурманском отрезало ногу

В результате аварии на железнодорожной линии под Мурманском одному из пассажиров отрезало ногу. По предварительной информации, машинист грузового поезда был не на месте во время аварии, так как занимался ремонтом излома.
«Тормозные башмаки состава сдавило, и поезд покатился назад с горки в пассажирский поезд. <...> в результате происшествия, одному пассажиру отрезало ногу», — рассказал источник РЕН ТВ. Сейчас машинисту грузового состава грозит привлечение к ответственности за произошедшее.
Авария на железнодорожной линии в Мурманской области, где пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами, произошла из-за неисправности грузового состава. По предварительным данным, излом токоприемника у грузового поезда привел к отказу тормозов, что вызвало его неконтролируемое движение и последующее столкновение с пассажирским поездом. В результате инцидента пострадали 14 человек, трое из них получили тяжелые травмы.
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