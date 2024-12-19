«Оказалось, что в нем больше человека»: Путин не стал осуждать Байдена за помилование своего сына

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии не раскритиковал президента США Джо Байдена за помилование своего сына Хантера. Это, по словам главы государства, свидетельствует о более человечных качествах последнего.
«Что касается Байдена, то он помиловал своего сына, хотя обещал этого не делать. Всем известна картина „Иван Грозный и сын его Иван“. Говоря о Байдене, всегда следует учитывать, что он политик. Всегда важно, что в нем больше — политика или человеческого. Оказалось, что в Байдене больше человеческого. Я бы не осуждал его за это», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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