В Госдуму поступили 17 «Лада Аура»: кто из депутатов пересядет на отечественное авто

Некоторые депутаты Госдумы пересядут на новую отечественную машину «Ладу Ауру»
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Госдума поддержала отечественный автопром, заказав «Ладу Ауру», заявил депутат Виктор Пинский (архивное фото)
Госдума поддержала отечественный автопром, заказав «Ладу Ауру», заявил депутат Виктор Пинский (архивное фото) Фото:

В Госдуму поступили 17 машин марки Lada Aura. На них пересядут, в частности, председатель комитета по контролю Олег Морозов и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, сообщили на официальном сайте ГД.

«Депутаты пересаживаются на автомобили отечественного производства: сегодня в пользование Государственной Думы поступила очередная партия — 17 машин марки „Лада Аура“», — отмечается на сайте ГД. По их словам, на новые отечественные машины пересели председатели комитетов: Морозов, Демин, по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Также «Ладу Ауру» получит глава Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности ГД Виктор Пинский. 

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что активно развивающемуся российскому автопрому нужна помощь государства. Сам Володин в рабочее время ездит на «Лада Аурус», в нерабочее — на «Москвиче 3».

Морозов выразил уверенность в том, что «Лада Аура» покажет себя хорошо. Он отметил, что является автомобилистом с сорокалетним стажем. Демин подчеркнул, что «Аура» — качественная машина действительно представительного класса. Нилов упомянул китайский автопром и его популярность, и заявил, что производство автомобилей в России должно стремиться к повышению качества. Пинский отметил, что в автомобиле есть недочеты, но все же он — хороший. По его словам, Госдума поддержала отечественный автопром, заказав «Ауры» для тестирования депутатами.

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В Госдуму поступили 17 машин марки Lada Aura. На них пересядут, в частности, председатель комитета по контролю Олег Морозов и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, сообщили на официальном сайте ГД. «Депутаты пересаживаются на автомобили отечественного производства: сегодня в пользование Государственной Думы поступила очередная партия — 17 машин марки „Лада Аура“», — отмечается на сайте ГД. По их словам, на новые отечественные машины пересели председатели комитетов: Морозов, Демин, по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Также «Ладу Ауру» получит глава Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности ГД Виктор Пинский.  Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что активно развивающемуся российскому автопрому нужна помощь государства. Сам Володин в рабочее время ездит на «Лада Аурус», в нерабочее — на «Москвиче 3». Морозов выразил уверенность в том, что «Лада Аура» покажет себя хорошо. Он отметил, что является автомобилистом с сорокалетним стажем. Демин подчеркнул, что «Аура» — качественная машина действительно представительного класса. Нилов упомянул китайский автопром и его популярность, и заявил, что производство автомобилей в России должно стремиться к повышению качества. Пинский отметил, что в автомобиле есть недочеты, но все же он — хороший. По его словам, Госдума поддержала отечественный автопром, заказав «Ауры» для тестирования депутатами.
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