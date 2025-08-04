В Совете Федерации рассказали, почему Россия списывает долги странам Африки

Россия прощает долги некоторым государствам в Африке, поскольку заинтересована в развитии сотрудничества с ними. Об этом рассказал зампредседателя Совфеда Константин Косачев.
«Россия не может кредитовать дружественные страны в Африке пока они не погасили прежние долги. Поэтому РФ идет вынужденным образом на списание этих долгов для продолжения сотрудничества с развивающимися государствами», — передает ТАСС слова Косачева. Он добавил, что Россия за 20 лет списала странам Африки свыше 20 млрд долларов по долгам.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние десятилетия африканские государства укрепили свой авторитет на мировой арене и добились значительных экономических и социальных успехов. Он также подтвердил стремление России к дальнейшему развитию дружественных отношений с Африкой, напомнив о результатах саммитов «Россия — Африка».
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