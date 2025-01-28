Европа захотела лишить россиян досуга из-за Украины

В Брюсселе предложили включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на продажу РФ игровых консолей, чтобы армия страны якобы не использовала их для управления БПЛА и ударов по Украине в рамках конфликта. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по внешней политике Кайя Каллас.
«Такие продукты, как PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft, будут фигурировать в новом раунде санкций. Мы действительно изучаем все виды вещей, которые помогают России вести боевые действия, чтобы внести их в санкционный список. Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с ними они управляют дронами», — заявила Каллас. Ее слова передает Financial Times.
Так, плановая дата нового пакета санкций назначена на 22 февраля 2025 года. Кайя Каллас добавила, что в список ограничений войдут химикаты, которые нужны для военной промышленности РФ, а также запрет на импорт сжиженного природного газа.
В начале марта 2022 года три ведущих производителя игровых консолей — американская компания Microsoft и японские корпорации Nintendo и Sony — прекратили свои продажи на территории России. На данный момент Евросоюз планирует ввести санкции, которые будут направлены против европейских трейдеров, экспортирующих игровые консоли в Россию, включая тех, кто занимается продажей бывших в употреблении устройств.
Также ранее министры иностранных дел стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении санкций в отношении России. В голосовании участвовали представители всех 27 государств-членов ЕС.
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