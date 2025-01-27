Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю почти на 13%

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России увеличилась на 12,9% по сравнению с прошлой неделей, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Такой рост заболеваемости привел к закрытию 48 школ в 22 регионах страны и 23 дошкольных учреждений в 11 субъектах.
«По итогам четвертой недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 35 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В рамках мер по борьбе с распространением инфекции были временно закрыты 1144 класса, а также 738 групп в дошкольных учреждениях. Кроме того, приняты меры в школах-интернатах и профессионально-технических училищах, где закрыты пять и 15 групп соответственно.
Чтобы снизить риск заражения ОРВИ, нужно избегать места массового скопления людей и чаще гулять на свежем воздухе, рассказал кандидат медицинских наук Семен Гальперин. По его словам, нет специфических мер для стопроцентной гарантии от заражения. Каждый год появляются новые штаммы вирусов, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны.
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