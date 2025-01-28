Из школ Петербурга эвакуировали около тысячи человек из-за угроз терактов

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о якобы минировании были эвакуированы около тысячи человек. Информация поступила в различные учебные заведения города, пишут местные СМИ.
«Накануне на телефоны и электронные почты различных организаций поступили сообщения о минировании 122 объектов образования», — сообщает издание 78.RU. Сотрудники полиции провели проверки, которые не выявили никаких взрывных устройств. В общей сложности было эвакуировано 865 человек.
Также ночью в правоохранительные органы поступил звонок от анонима, который сообщил о предполагаемых взрывах в отделениях «Почта-банка». Полиция провела проверку 125 объектов, однако взрывчатые материалы или устройства обнаружены не были. Меры по эвакуации населения не принимались.
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