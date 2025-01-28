Из школ Петербурга эвакуировали около тысячи человек из-за угроз терактов

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За сутки из-за угроз минирования из петербургских школ эвакуировали почти 1000 человек
За сутки из-за угроз минирования из петербургских школ эвакуировали почти 1000 человек Фото:

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о якобы минировании были эвакуированы около тысячи человек. Информация поступила в различные учебные заведения города, пишут местные СМИ. 

«Накануне на телефоны и электронные почты различных организаций поступили сообщения о минировании 122 объектов образования», — сообщает издание 78.RU. Сотрудники полиции провели проверки, которые не выявили никаких взрывных устройств. В общей сложности было эвакуировано 865 человек. 

Также ночью в правоохранительные органы поступил звонок от анонима, который сообщил о предполагаемых взрывах в отделениях «Почта-банка». Полиция провела проверку 125 объектов, однако взрывчатые материалы или устройства обнаружены не были. Меры по эвакуации населения не принимались.

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В Санкт-Петербурге из-за сообщений о якобы минировании были эвакуированы около тысячи человек. Информация поступила в различные учебные заведения города, пишут местные СМИ.  «Накануне на телефоны и электронные почты различных организаций поступили сообщения о минировании 122 объектов образования», — сообщает издание 78.RU. Сотрудники полиции провели проверки, которые не выявили никаких взрывных устройств. В общей сложности было эвакуировано 865 человек.  Также ночью в правоохранительные органы поступил звонок от анонима, который сообщил о предполагаемых взрывах в отделениях «Почта-банка». Полиция провела проверку 125 объектов, однако взрывчатые материалы или устройства обнаружены не были. Меры по эвакуации населения не принимались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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