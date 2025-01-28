Новая Зеландия пытается привлечь в страну «цифровых кочевников» и инфлюенсеров, работающих на иностранных работодателей. Для этого страна ввела изменения в визовые правила.
«Новая Зеландия смягчает визовые правила, чтобы привлечь цифровых кочевников и влиятельных лиц», — сообщил The Gardian. Отмечается, что теперь иностранные инфлюенсеры смогут оставаться в стране до 90 дней с допустимостью продления разрешения на пребывание до девяти месяцев. Так власти Новой Зеландии рассчитывают поспособствовать развитию туризма и экономики страны.
Министр экономического развития Никола Уиллис подчеркнула важность нововведений для страны. «Мы просто не разбогатеем, продавая товары самим себе», — заявила она на пресс-конференции, добавив, что хочет дать людям по всему миру веские основания тратить и инвестировать в Новую Зеландию.
Среди прочих мер, направленных на укрепление экономической привлекательности Новой Зеландии, министр Уиллис анонсировала рекламную кампанию, которая будет нацелена на привлечение высококвалифицированных ИТ-специалистов из США и Восточной Азии. Уиллис выразила надежду на увеличение числа богатых и талантливых людей.
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