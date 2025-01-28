Крупнейшая страна Океании упростила визовые правила для удаленщиков

Новая Зеландия хочет привлечь инфлюенсеров, чтобы поправить экономику страны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Новой Зеландии ждут «цифровых кочевников» и инфлюенсеров, чтобы поправить экономику страны
В Новой Зеландии ждут «цифровых кочевников» и инфлюенсеров, чтобы поправить экономику страны Фото:

Новая Зеландия пытается привлечь в страну «цифровых кочевников» и инфлюенсеров, работающих на иностранных работодателей. Для этого страна ввела изменения в визовые правила.

«Новая Зеландия смягчает визовые правила, чтобы привлечь цифровых кочевников и влиятельных лиц», — сообщил The Gardian. Отмечается, что теперь иностранные инфлюенсеры смогут оставаться в стране до 90 дней с допустимостью продления разрешения на пребывание до девяти месяцев. Так власти Новой Зеландии рассчитывают поспособствовать развитию туризма и экономики страны.

Министр экономического развития Никола Уиллис подчеркнула важность нововведений для страны. «Мы просто не разбогатеем, продавая товары самим себе», — заявила она на пресс-конференции, добавив, что хочет дать людям по всему миру веские основания тратить и инвестировать в Новую Зеландию.

Среди прочих мер, направленных на укрепление экономической привлекательности Новой Зеландии, министр Уиллис анонсировала рекламную кампанию, которая будет нацелена на привлечение высококвалифицированных ИТ-специалистов из США и Восточной Азии. Уиллис выразила надежду на увеличение числа богатых и талантливых людей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая Зеландия пытается привлечь в страну «цифровых кочевников» и инфлюенсеров, работающих на иностранных работодателей. Для этого страна ввела изменения в визовые правила. «Новая Зеландия смягчает визовые правила, чтобы привлечь цифровых кочевников и влиятельных лиц», — сообщил The Gardian. Отмечается, что теперь иностранные инфлюенсеры смогут оставаться в стране до 90 дней с допустимостью продления разрешения на пребывание до девяти месяцев. Так власти Новой Зеландии рассчитывают поспособствовать развитию туризма и экономики страны. Министр экономического развития Никола Уиллис подчеркнула важность нововведений для страны. «Мы просто не разбогатеем, продавая товары самим себе», — заявила она на пресс-конференции, добавив, что хочет дать людям по всему миру веские основания тратить и инвестировать в Новую Зеландию. Среди прочих мер, направленных на укрепление экономической привлекательности Новой Зеландии, министр Уиллис анонсировала рекламную кампанию, которая будет нацелена на привлечение высококвалифицированных ИТ-специалистов из США и Восточной Азии. Уиллис выразила надежду на увеличение числа богатых и талантливых людей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...