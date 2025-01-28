Путину в Самарской области показали новую Lada Iskra
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Самарскую область на завод автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ», где ему показали предсерийный автомобиль Lada Iskra. Об этом сообщили в Кремле.
«Владимиру Путину показали предсерийный автомобиль „Лада Искра“», — заявили в telegram-канале Кремля. Отмечается, что производство машины начнется в апреле 2025 года.
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