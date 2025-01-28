Путину показали новейший российский автомобиль. Видео

«АвтоВАЗ» представил Путину новый автомобиль Lada Iskra
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Путину в Самарской области показали новую Lada Iskra
Путину в Самарской области показали новую Lada Iskra Фото:

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Самарскую область на завод автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ», где ему показали предсерийный автомобиль Lada Iskra. Об этом сообщили в Кремле. 

«Владимиру Путину показали предсерийный автомобиль „Лада Искра“», — заявили в telegram-канале Кремля. Отмечается, что производство машины начнется в апреле 2025 года.

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Самарскую область на завод автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ», где ему показали предсерийный автомобиль Lada Iskra. Об этом сообщили в Кремле.  «Владимиру Путину показали предсерийный автомобиль „Лада Искра“», — заявили в telegram-канале Кремля. Отмечается, что производство машины начнется в апреле 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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