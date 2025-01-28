Глава Украины Владимир Зеленский планирует сделать военнослужащих и генералов «козлами отпущения» за события на фронте. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. Он считает, что для главнокомандующего ВСУ Александра Сырского уже подготовлена отставка.
«По представлениям Зеленского, он не должен отвечать за провалы на фронте. Козлами отпущения должны быть военнослужащие, генералы. Еще много всего негативного будет происходить в ВСУ. И по мере наступления этого будут продолжать перекладывать ответственность на военных, увольнять генералов», — отмечает Килинкаров в разговоре с aif.ru.
Политолог также утверждает, что подобная судьба ожидает и других высокопоставленных военных, включая самого Сырского, который может быть уволен в случае дальнейших поражений на фронте. Эта стратегия, по словам экс-депутата, уже привела к увольнению других высших командиров, среди которых и экс-главком ВСУ Валерий Залужный в, который был смещен по политическим мотивам после публичного признания тупика в хоне военных действий.
Ранее стало известно о структурных проблемах и коррупции в ВСУ, которые могут привести к поражению страны в текущем году. Ответственность за текущую ситуацию лежит на Сырском, который занимает пост главкома около года, пишет Die Zeit. В связи с рядом неудач на фронтовых линиях, включая проваленную операцию в районе Курска, Владимир Зеленский рассматривает вопрос об отставке Сырского. Однако политический аналитик Александр Чаленко указывает, что для увольнения Сырского необходимы веские основания.
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