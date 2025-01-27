27 января 2025

Гастроэнтеролог назвала две главные ошибки, которые допускают некоторые люди по утрам

Гастроэнтеролог Бережная: главная ошибка — завтракать быстрыми углеводами
© Служба новостей «URA.RU»
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Разным людям подходит разное время приема пищи, все зависит от того, «сова» вы или «жаворонок», считает Ирина Бережная
Разным людям подходит разное время приема пищи, все зависит от того, «сова» вы или «жаворонок», считает Ирина Бережная Фото:

Две основные ошибки, которые люди часто совершают утром: завтракать быстрыми углеводами или вовсе пропускать первый прием пищи. Об этом сообщила гастроэнтеролог Ирина Бережная.

«Завтрак должен быть полноценным. Там должен присутствовать белок, там должны быть сложные углеводы, клетчатка и какой-то может быть энергетический напиток — натуральный кофе или чай. Но если вы начинаете свой завтрак с торта, конфет, сдобных булочек, надо помнить одно, что быстрые углеводы сгорают очень быстро, и буквально через час два вы будете голодным», — заявила Бережная в интервью радио Sputnik

Гастроэнтеролог добавила, что второй важный момент заключается в количестве инсулина. По ее словам, до обеда часто нет возможности поесть из-за занятости на работе и необходимости решать различные задачи, поэтому организм оказывается в состоянии внутреннего конфликта, испытывая ощущение голода. В результате все, что будет съедено позже, организм начнет активно откладывать в виде жировых запасов.

Врач отметила, что для людей, являющихся «совами», ранний подъем и сборы на работу часто сопровождаются серьезными вегетативными нарушениями. Бережная уточнила, что у таких людей могут возникать головные боли, общее недомогание, слабость, вялость, отсутствие аппетита. У некоторых даже наблюдается тошнота. В результате они фактически не могут позавтракать, даже если им это очень хотелось бы. Она подчеркнула, что для такой группы людей важно очень медленно и постепенно вырабатывать пищевые привычки.

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Две основные ошибки, которые люди часто совершают утром: завтракать быстрыми углеводами или вовсе пропускать первый прием пищи. Об этом сообщила гастроэнтеролог Ирина Бережная. «Завтрак должен быть полноценным. Там должен присутствовать белок, там должны быть сложные углеводы, клетчатка и какой-то может быть энергетический напиток — натуральный кофе или чай. Но если вы начинаете свой завтрак с торта, конфет, сдобных булочек, надо помнить одно, что быстрые углеводы сгорают очень быстро, и буквально через час два вы будете голодным», — заявила Бережная в интервью радио Sputnik.  Гастроэнтеролог добавила, что второй важный момент заключается в количестве инсулина. По ее словам, до обеда часто нет возможности поесть из-за занятости на работе и необходимости решать различные задачи, поэтому организм оказывается в состоянии внутреннего конфликта, испытывая ощущение голода. В результате все, что будет съедено позже, организм начнет активно откладывать в виде жировых запасов. Врач отметила, что для людей, являющихся «совами», ранний подъем и сборы на работу часто сопровождаются серьезными вегетативными нарушениями. Бережная уточнила, что у таких людей могут возникать головные боли, общее недомогание, слабость, вялость, отсутствие аппетита. У некоторых даже наблюдается тошнота. В результате они фактически не могут позавтракать, даже если им это очень хотелось бы. Она подчеркнула, что для такой группы людей важно очень медленно и постепенно вырабатывать пищевые привычки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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