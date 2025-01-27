Гастроэнтеролог назвала две главные ошибки, которые допускают некоторые люди по утрам

Две основные ошибки, которые люди часто совершают утром: завтракать быстрыми углеводами или вовсе пропускать первый прием пищи. Об этом сообщила гастроэнтеролог Ирина Бережная.
«Завтрак должен быть полноценным. Там должен присутствовать белок, там должны быть сложные углеводы, клетчатка и какой-то может быть энергетический напиток — натуральный кофе или чай. Но если вы начинаете свой завтрак с торта, конфет, сдобных булочек, надо помнить одно, что быстрые углеводы сгорают очень быстро, и буквально через час два вы будете голодным», — заявила Бережная в интервью радио Sputnik.
Гастроэнтеролог добавила, что второй важный момент заключается в количестве инсулина. По ее словам, до обеда часто нет возможности поесть из-за занятости на работе и необходимости решать различные задачи, поэтому организм оказывается в состоянии внутреннего конфликта, испытывая ощущение голода. В результате все, что будет съедено позже, организм начнет активно откладывать в виде жировых запасов.
Врач отметила, что для людей, являющихся «совами», ранний подъем и сборы на работу часто сопровождаются серьезными вегетативными нарушениями. Бережная уточнила, что у таких людей могут возникать головные боли, общее недомогание, слабость, вялость, отсутствие аппетита. У некоторых даже наблюдается тошнота. В результате они фактически не могут позавтракать, даже если им это очень хотелось бы. Она подчеркнула, что для такой группы людей важно очень медленно и постепенно вырабатывать пищевые привычки.
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