Россия 4 апреля 2022 года вывела войска из Киева, чтобы не допустить кровопролития в украинском конфликте. Именно этот шаг был заложен Киевом в проект Стамбульских соглашений, которые страна так и не подписала. В этот момент СВО могла завершиться, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Где-то в конце марта мы получили бумагу из Киева с подписью главы переговорной группы Украины, господина Давида Арахамия. И именно эти украинские предложения легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле 15 апреля. <...> И что надо сделать? Нужно отвести войска от Киева. Для нас, в принципе, было ясно, что обман вполне возможен, так на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое. Тем не менее, исходя из соображений недопущения кровопролития, мы все-таки на это согласились», — заявил Путин в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, оно опубликовано в telegram-канале второго.
Также российский лидер отметил, что в начале конфликта РФ обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с заявлением, что жители ЛНР и ДНР не желают находиться в составе Украины. Путин предложил им покинуть эти территории, чтобы избежать боевых действий. Также РФ сразу же дала согласие на переговоры, которые начались в конце февраля 2022 года: сначала они проходили в Белоруссии, потом — в Стамбуле. В результате был разработан проект Стамбульских соглашений. Российская сторона сразу согласилась его подписать, однако в Киеве заявили о необходимости консультации с союзниками и о недельной паузе, отметил Путин.
Как известно, после этого на Украину прибыл тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и убедил украинцев продолжить конфликт. Об этой ситуации открыто говорит британское руководство. В итоге подписание мирного соглашения так и не состоялось. Также 4 октября вступил в силу украинский закон на запрет переговоров с Россией, то есть спустя полгода после согласования проекта Стамбульских соглашений. В связи с этим, по словам Владимира Путина, некорректно утверждать, что запрет на переговоры был введен, когда ВС РФ находились под Киевом.
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