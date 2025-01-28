Путин заявил, что россияне стали меньше покупать авто в кредит

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Путин заявил, что россиянам стало сложнее брать кредит на автомобили
Путин заявил, что россиянам стало сложнее брать кредит на автомобили Фото:

Россияне реже покупают автомобили в кредит из-за высокой ключевой ставки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Граждане покупают все-таки меньше сейчас автомобилей в кредит <...> Снижается спрос из-за ключевой ставки, из-за ставок коммерческих банков. Людям просто сложнее стало брать кредит», — сообщил Владимир Путин во время посещения завода автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» в Самарской области. Его слова передает РИА Новости. Также глава государства отметил, что отечественный автопром нуждается в поддержке государства, и оно окажет эту поддержку, как всегда и было в трудные времена.

Путин приехал в Тольятти (Самарская область), чтобы проверить работу местного завода «АвтоВАЗ». Президент РФ ознакомился с новыми разработками и проектами предприятия и заявил, что у тех, кто предрекал кончину «АвтоВАЗа», ничего не получилось, так как компания продолжает работать.

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Россияне реже покупают автомобили в кредит из-за высокой ключевой ставки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Граждане покупают все-таки меньше сейчас автомобилей в кредит <...> Снижается спрос из-за ключевой ставки, из-за ставок коммерческих банков. Людям просто сложнее стало брать кредит», — сообщил Владимир Путин во время посещения завода автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» в Самарской области. Его слова передает РИА Новости. Также глава государства отметил, что отечественный автопром нуждается в поддержке государства, и оно окажет эту поддержку, как всегда и было в трудные времена. Путин приехал в Тольятти (Самарская область), чтобы проверить работу местного завода «АвтоВАЗ». Президент РФ ознакомился с новыми разработками и проектами предприятия и заявил, что у тех, кто предрекал кончину «АвтоВАЗа», ничего не получилось, так как компания продолжает работать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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