Где в Москве и Подмосковье погреться зимой: топ-10 теплых бассейнов

Список лучших бассейнов с подогревом в Москве
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Зимой можно искупаться под открытым небом в теплых бассейнах
Зимой можно искупаться под открытым небом в теплых бассейнах Фото:

Поплавать на свежем воздухе зимой можно не только в теплое время года. В Москве открыты специальные бассейны с подогревом, где можно расслабиться и не замерзнуть даже в сильные морозы. URA.RU собрало топ теплых бассейнов, где можно купаться зимой.

«Акватория ЗИЛ»

Открытый 50-метровый бассейн поддерживает температуру воды на уровне +28 градусов в течение всего года. Он включает пять полос шириной 2,5 метра и максимальной глубиной 2,1 метра. Специально для детей оборудована зона с мелкой водой глубиной 1,2 метра. Из раздевалок предусмотрен прямой доступ в бассейн, причем в каждой раздевалке находится отдельная сауна. Для доступа к бассейну необходимо иметь при себе шапочку и медицинскую справку от терапевта.

Адрес: Автозаводская ул., д. 23А, корп. 4, Москва

Время: с понедельника по воскресенье с 7:00 до 22:45.

Многофункциональный спортивный комплекс «Формула воды»

В спортивном комплексе расположен 25-метровый бассейн, который позволяет плавать под открытым небом даже в зимний период. В бассейне круглосуточно поддерживается температура воды на уровне +28 градусов.

Бассейн включает восемь дорожек, каждая из которых имеет глубину 5,58 метра. Кроме свободного плавания, в комплексе проводятся занятия по спортивному плаванию с квалифицированными инструкторами. Для посещения требуется наличие шапочки и медицинской справки.

Адрес : Ибрагимова ул., д. 32, Москва

Время: с понедельника по пятницу с 7:00 до 21:30, в воскресенье — с 7:45 до 19:15.

Бассейн «Чайка»

На территории комплекса расположены несколько открытых бассейнов: один 50-метровый, 25-метровый для прыжков в воду и два бассейна для детей. Температура воды поддерживается на уровне +28 градусов. Входной билет включает доступ к ледяной купели, саунам, вышкам для прыжков, каскадному душу, тренажерному залу и площадке для воркаута.

Адрес: Турчанинов пер., д. 3, стр. 1, Москва (этаж 1)

Время: утреннее — будни с 7:00 до 10:00, в воскресенье — с 8:00 до 11:00. Разовое посещение с понедельника по субботу — с 7:00 до 22:45, в воскресенье — с 8:00 до 20:45

Спортивный комплекс «Лужники»

На территории комплекса расположен термобассейн с участком под открытым небом, откуда открывается захватывающий вид на Воробьевы горы. Температура воды в бассейне поддерживается в пределах от +27 до +29 градусов. Посетители могут выбрать для плавания одну из восьми дорожек в 50-метровом бассейне или воспользоваться 20-метровым бассейном. Здесь же можно посетить аквапарк.

Адрес: Лужнецкая наб., д. 24, стр. 4, Москва

Время: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00

Termoland

В этом комплексе представлены сауны, бани, термы и SPA-зона. Кроме того, здесь функционируют несколько бассейнов, в том числе один, работающий круглый год на открытом воздухе. Вода в этом бассейне подогревается до +38 градусов, что позволяет купаться даже в период сильных морозов. Посетителям советуют иметь при себе полотенце и тапочки.

Где: Аллея Витте ул., д. 1, Москва

Время: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00

Уличный бассейн в «Ерино»

Жителям Москвы предоставляется возможность насладиться преимуществами горячей воды (примерно +37 градусов), гидромассажем и свежим воздухом. Посетители смогут зимой поплавать под открытом небом в окружении снега, а специальные системы подогрева воздуха и воды обеспечат комфортное пребывание в воде в минусовые температуры.

Адрес: поселение Рязановское, курорт «Ерино», микрорайон Санаторий, 1, стр. 1.

Время: с понедельника по воскресенье с 7:00 до 22:00.

Развлекательно-оздоровительный комплекс Laguna

В спортивном парке «Атлант», расположенном в Орехово-Зуеве, функционирует большой открытый бассейн, оснащенный подогревом. Кроме того, бассейн оборудован гидромассажем, водопадом, гейзером и системой противотока. Температура воды поддерживается на уровне +28-30 градусов. Над водной поверхностью формируется плотная паровая «подушка», что обеспечивает комфортные условия для купания даже в условиях сильных морозов.

Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Стадионная

Время: в будни с 09:00 до 22:00, в выходные с 9:00 до 22:00

Олимпийский центр водного спорта

Бассейн входит в состав крупнейшего спортивного сооружения Москвы. Размер бассейна — 50 метров, температура воды +28 °С. В открытый комплекс допускаются посетители старше 16 лет. На территории учреждения также крытые бассейны, где проходят индивидуальные и групповые занятия.

Адрес: Ткацкая ул., д. 25, стр. 2.

Время: посещение по сеансам: первый в 7:00, последний в 20:45. Без выходных.

«World Class Кунцево»

Центр расположен в спокойной зеленой парковой зоне. К услугам посетителей предоставляется 25-метровый открытый бассейн, соответствующий олимпийским стандартам, который функционирует в течение всего года.

В зависимости от сезона температура воды поддерживается на уровне от +27 до +29 градусов зимой. Кроме того, гости могут воспользоваться саунами и хаммамом. В открытый бассейн вход для детей ограничен.

Адрес: Ивана Франко ул., д. 16.

Время: в будни с 7:00 до 00:00, в выходные с 8:00 до 00:00.

Бассейн «Планерная»

Водный комплекс расположен на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Посетители имеют возможность заниматься плаванием в бассейне длиной 25 метров, который включает шесть дорожек. Бассейн функционирует в течение всего года, при этом зимой температура воды поддерживается на уровне +27 °С.

Адрес: мкрн Планерная, вл. 4, г. Химки, Московская область.

Время: ежедневно с 8:00 до 20:00

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Поплавать на свежем воздухе зимой можно не только в теплое время года. В Москве открыты специальные бассейны с подогревом, где можно расслабиться и не замерзнуть даже в сильные морозы. URA.RU собрало топ теплых бассейнов, где можно купаться зимой. «Акватория ЗИЛ» Открытый 50-метровый бассейн поддерживает температуру воды на уровне +28 градусов в течение всего года. Он включает пять полос шириной 2,5 метра и максимальной глубиной 2,1 метра. Специально для детей оборудована зона с мелкой водой глубиной 1,2 метра. Из раздевалок предусмотрен прямой доступ в бассейн, причем в каждой раздевалке находится отдельная сауна. Для доступа к бассейну необходимо иметь при себе шапочку и медицинскую справку от терапевта. Адрес: Автозаводская ул., д. 23А, корп. 4, Москва Время: с понедельника по воскресенье с 7:00 до 22:45. Многофункциональный спортивный комплекс «Формула воды» В спортивном комплексе расположен 25-метровый бассейн, который позволяет плавать под открытым небом даже в зимний период. В бассейне круглосуточно поддерживается температура воды на уровне +28 градусов. Бассейн включает восемь дорожек, каждая из которых имеет глубину 5,58 метра. Кроме свободного плавания, в комплексе проводятся занятия по спортивному плаванию с квалифицированными инструкторами. Для посещения требуется наличие шапочки и медицинской справки. Адрес : Ибрагимова ул., д. 32, Москва Время: с понедельника по пятницу с 7:00 до 21:30, в воскресенье — с 7:45 до 19:15. Бассейн «Чайка» На территории комплекса расположены несколько открытых бассейнов: один 50-метровый, 25-метровый для прыжков в воду и два бассейна для детей. Температура воды поддерживается на уровне +28 градусов. Входной билет включает доступ к ледяной купели, саунам, вышкам для прыжков, каскадному душу, тренажерному залу и площадке для воркаута. Адрес: Турчанинов пер., д. 3, стр. 1, Москва (этаж 1) Время: утреннее — будни с 7:00 до 10:00, в воскресенье — с 8:00 до 11:00. Разовое посещение с понедельника по субботу — с 7:00 до 22:45, в воскресенье — с 8:00 до 20:45 Спортивный комплекс «Лужники» На территории комплекса расположен термобассейн с участком под открытым небом, откуда открывается захватывающий вид на Воробьевы горы. Температура воды в бассейне поддерживается в пределах от +27 до +29 градусов. Посетители могут выбрать для плавания одну из восьми дорожек в 50-метровом бассейне или воспользоваться 20-метровым бассейном. Здесь же можно посетить аквапарк. Адрес: Лужнецкая наб., д. 24, стр. 4, Москва Время: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00 Termoland В этом комплексе представлены сауны, бани, термы и SPA-зона. Кроме того, здесь функционируют несколько бассейнов, в том числе один, работающий круглый год на открытом воздухе. Вода в этом бассейне подогревается до +38 градусов, что позволяет купаться даже в период сильных морозов. Посетителям советуют иметь при себе полотенце и тапочки. Где: Аллея Витте ул., д. 1, Москва Время: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00 Уличный бассейн в «Ерино» Жителям Москвы предоставляется возможность насладиться преимуществами горячей воды (примерно +37 градусов), гидромассажем и свежим воздухом. Посетители смогут зимой поплавать под открытом небом в окружении снега, а специальные системы подогрева воздуха и воды обеспечат комфортное пребывание в воде в минусовые температуры. Адрес: поселение Рязановское, курорт «Ерино», микрорайон Санаторий, 1, стр. 1. Время: с понедельника по воскресенье с 7:00 до 22:00. Развлекательно-оздоровительный комплекс Laguna В спортивном парке «Атлант», расположенном в Орехово-Зуеве, функционирует большой открытый бассейн, оснащенный подогревом. Кроме того, бассейн оборудован гидромассажем, водопадом, гейзером и системой противотока. Температура воды поддерживается на уровне +28-30 градусов. Над водной поверхностью формируется плотная паровая «подушка», что обеспечивает комфортные условия для купания даже в условиях сильных морозов. Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Стадионная Время: в будни с 09:00 до 22:00, в выходные с 9:00 до 22:00 Олимпийский центр водного спорта Бассейн входит в состав крупнейшего спортивного сооружения Москвы. Размер бассейна — 50 метров, температура воды +28 °С. В открытый комплекс допускаются посетители старше 16 лет. На территории учреждения также крытые бассейны, где проходят индивидуальные и групповые занятия. Адрес: Ткацкая ул., д. 25, стр. 2. Время: посещение по сеансам: первый в 7:00, последний в 20:45. Без выходных. «World Class Кунцево» Центр расположен в спокойной зеленой парковой зоне. К услугам посетителей предоставляется 25-метровый открытый бассейн, соответствующий олимпийским стандартам, который функционирует в течение всего года. В зависимости от сезона температура воды поддерживается на уровне от +27 до +29 градусов зимой. Кроме того, гости могут воспользоваться саунами и хаммамом. В открытый бассейн вход для детей ограничен. Адрес: Ивана Франко ул., д. 16. Время: в будни с 7:00 до 00:00, в выходные с 8:00 до 00:00. Бассейн «Планерная» Водный комплекс расположен на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Посетители имеют возможность заниматься плаванием в бассейне длиной 25 метров, который включает шесть дорожек. Бассейн функционирует в течение всего года, при этом зимой температура воды поддерживается на уровне +27 °С. Адрес: мкрн Планерная, вл. 4, г. Химки, Московская область. Время: ежедневно с 8:00 до 20:00
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