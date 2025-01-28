Где в Москве и Подмосковье погреться зимой: топ-10 теплых бассейнов

Поплавать на свежем воздухе зимой можно не только в теплое время года. В Москве открыты специальные бассейны с подогревом, где можно расслабиться и не замерзнуть даже в сильные морозы. URA.RU собрало топ теплых бассейнов, где можно купаться зимой.
«Акватория ЗИЛ»
Открытый 50-метровый бассейн поддерживает температуру воды на уровне +28 градусов в течение всего года. Он включает пять полос шириной 2,5 метра и максимальной глубиной 2,1 метра. Специально для детей оборудована зона с мелкой водой глубиной 1,2 метра. Из раздевалок предусмотрен прямой доступ в бассейн, причем в каждой раздевалке находится отдельная сауна. Для доступа к бассейну необходимо иметь при себе шапочку и медицинскую справку от терапевта.
Адрес: Автозаводская ул., д. 23А, корп. 4, Москва
Время: с понедельника по воскресенье с 7:00 до 22:45.
Многофункциональный спортивный комплекс «Формула воды»
В спортивном комплексе расположен 25-метровый бассейн, который позволяет плавать под открытым небом даже в зимний период. В бассейне круглосуточно поддерживается температура воды на уровне +28 градусов.
Бассейн включает восемь дорожек, каждая из которых имеет глубину 5,58 метра. Кроме свободного плавания, в комплексе проводятся занятия по спортивному плаванию с квалифицированными инструкторами. Для посещения требуется наличие шапочки и медицинской справки.
Адрес : Ибрагимова ул., д. 32, Москва
Время: с понедельника по пятницу с 7:00 до 21:30, в воскресенье — с 7:45 до 19:15.
Бассейн «Чайка»
На территории комплекса расположены несколько открытых бассейнов: один 50-метровый, 25-метровый для прыжков в воду и два бассейна для детей. Температура воды поддерживается на уровне +28 градусов. Входной билет включает доступ к ледяной купели, саунам, вышкам для прыжков, каскадному душу, тренажерному залу и площадке для воркаута.
Адрес: Турчанинов пер., д. 3, стр. 1, Москва (этаж 1)
Время: утреннее — будни с 7:00 до 10:00, в воскресенье — с 8:00 до 11:00. Разовое посещение с понедельника по субботу — с 7:00 до 22:45, в воскресенье — с 8:00 до 20:45
Спортивный комплекс «Лужники»
На территории комплекса расположен термобассейн с участком под открытым небом, откуда открывается захватывающий вид на Воробьевы горы. Температура воды в бассейне поддерживается в пределах от +27 до +29 градусов. Посетители могут выбрать для плавания одну из восьми дорожек в 50-метровом бассейне или воспользоваться 20-метровым бассейном. Здесь же можно посетить аквапарк.
Адрес: Лужнецкая наб., д. 24, стр. 4, Москва
Время: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00
Termoland
В этом комплексе представлены сауны, бани, термы и SPA-зона. Кроме того, здесь функционируют несколько бассейнов, в том числе один, работающий круглый год на открытом воздухе. Вода в этом бассейне подогревается до +38 градусов, что позволяет купаться даже в период сильных морозов. Посетителям советуют иметь при себе полотенце и тапочки.
Где: Аллея Витте ул., д. 1, Москва
Время: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00
Уличный бассейн в «Ерино»
Жителям Москвы предоставляется возможность насладиться преимуществами горячей воды (примерно +37 градусов), гидромассажем и свежим воздухом. Посетители смогут зимой поплавать под открытом небом в окружении снега, а специальные системы подогрева воздуха и воды обеспечат комфортное пребывание в воде в минусовые температуры.
Адрес: поселение Рязановское, курорт «Ерино», микрорайон Санаторий, 1, стр. 1.
Время: с понедельника по воскресенье с 7:00 до 22:00.
Развлекательно-оздоровительный комплекс Laguna
В спортивном парке «Атлант», расположенном в Орехово-Зуеве, функционирует большой открытый бассейн, оснащенный подогревом. Кроме того, бассейн оборудован гидромассажем, водопадом, гейзером и системой противотока. Температура воды поддерживается на уровне +28-30 градусов. Над водной поверхностью формируется плотная паровая «подушка», что обеспечивает комфортные условия для купания даже в условиях сильных морозов.
Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Стадионная
Время: в будни с
Олимпийский центр водного спорта
Бассейн входит в состав крупнейшего спортивного сооружения Москвы. Размер бассейна — 50 метров, температура воды +28 °С. В открытый комплекс допускаются посетители старше 16 лет. На территории учреждения также крытые бассейны, где проходят индивидуальные и групповые занятия.
Адрес: Ткацкая ул., д. 25, стр. 2.
Время: посещение по сеансам: первый в 7:00, последний в 20:45. Без выходных.
«World Class Кунцево»
Центр расположен в спокойной зеленой парковой зоне. К услугам посетителей предоставляется 25-метровый открытый бассейн, соответствующий олимпийским стандартам, который функционирует в течение всего года.
В зависимости от сезона температура воды поддерживается на уровне от +27 до +29 градусов зимой. Кроме того, гости могут воспользоваться саунами и хаммамом. В открытый бассейн вход для детей ограничен.
Адрес: Ивана Франко ул., д. 16.
Время: в будни с 7:00 до 00:00, в выходные с 8:00 до 00:00.
Бассейн «Планерная»
Водный комплекс расположен на территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Посетители имеют возможность заниматься плаванием в бассейне длиной 25 метров, который включает шесть дорожек. Бассейн функционирует в течение всего года, при этом зимой температура воды поддерживается на уровне +27 °С.
Адрес: мкрн Планерная, вл. 4, г. Химки, Московская область.
Время: ежедневно с 8:00 до 20:00
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