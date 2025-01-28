В России создают новый род войск

Президент Владимир Путин убедился, что сектор беспилотных авиасистем в России набирает обороты. Предприятия отрасли готовы бороться за мировое лидерство. В Тольятти Путин познакомился с предприятием, где серийное производство гражданских дронов налажено. Вместе с тем, говорят эксперты, любой БПЛА при необходимости может обрести военное назначение. Президенту же важно соблюсти баланс, чтобы увязать два направления, считают аналитики, тем более что как раз сейчас идет создание войск беспилотных систем.
Прилетев в Самарскую область, Путин отправился на АвтоВАЗ. В 2024 году автогигант произвел более 525 тысяч автомобилей. Уже в ближайшее время на дорогах страны можно будет увидеть новую LADA Iskra. Путин открыл дверь седана, заглянул внутрь, но садиться за руль не стал. Во время общения с рабочими президент пообещал, что на их машины обязательно будет спрос, в том числе от госструктур, а также от госкомпаний и сервисов такси. «Надо пересаживать чиновников на российские автомобили», — согласился Путин с рабочими.
С АвтоВАЗа Путин отправился в Научно-производственный центр беспилотных авиасистем «Самара», где разрабатывают и производят беспилотники. Один из учредителей НПЦ — компания «Транспорт будущего» запустила производство в конце 2024 года. Современные станки с ЧПУ и роботизированные комплексы (к слову, из Китая) позволяют обеспечивать практически полный цикл: здесь и лазерная резка комплектующих из авиационного алюминия для малых дронов, и серийное производство литий-ионных аккумуляторов. Сборка электродвигателей идет полностью в автоматическом режиме. За час роботы собирают 60 двигателей (в прежние времена один работник собирал один двигатель за смену). За 45 секунд производится восемь винтов для БПЛА, а за смену — 14 тысяч штук.
Среди готовых БПЛА стояли большие аппараты, которые предназначены для сельскохозяйственных работ – перевозки грузов и обработки полей. Путину показали, как ведется их сборка и тестирование.
После знакомства с производством президент провел большое совещание по развитию беспилотных авиасистем. Обсуждение проходило в закрытом режиме. Но в начале Путин сказал, что в сфере беспилотников Россия должна стать не просто самодостаточной, а войти к 2030 году «в число глобальных технологических лидеров». За это время предстоит создать «мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса беспилотников».
«Эта сфера призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии России, — подчеркнул президент. – В 2024 году по сравнению с 2023 годом производство только гражданских дронов увеличилось более чем в 2,5 раза. Но цель – комплексная, системная».
Ресурсы всего сектора БПЛА консолидируются, чтобы обеспечить и технологическое развитие страны, и ее безопасность. Но пока есть проблемы: в связи с проведением СВО небо для гражданских дронов в России закрыто, и этот вопрос Путин потребовал решить. По словам президента, нужно подумать, как это сделать: чтобы и «кардинально ускорить развитие отрасли», и не навредить безопасности страны. «Нужно выстраивать так называемую бесшовную архитектуру воздушного и космического пространства, где все объекты связаны и безопасно, эффективно взаимодействуют между собой, — подчеркнул Путин. — При формировании новой нормативной базы в сфере беспилотной авиации важно соблюсти баланс между интересами отрасли и обеспечением безопасности и обороноспособности страны».
Сфера беспилотных авиасистем, как объяснил политолог Александр Асафов, является одним из стратегических направлений развития страны, которое обеспечит и технологический, и государственный суверенитет. «Развитие сектора БПЛА — это широкий спектр: и сельское хозяйство, и промышленность, и освоение пространств, и доступность территорий и многое другое. Создание прорывных современных технологий в различных отраслях экономики и промышленности позволит обеспечить нам технологический суверенитет», — отметил Асафов.
В то же время эксперты полагают, что Путин усилил внимание к этому сектору на фоне СВО. Было даже принято решение о создании войск беспилотных систем. В сентябре 2024 года президент провел заседание военно-промышленной комиссии, где обсуждалась тема развития БПЛА спецназначения. Тогда Путин посетил одно из предприятий в Санкт-Петербурге и там же пообщался с представителями Народного фронта, которые разрабатывают и производят новейшие образцы дронов для СВО.
Решение о создании войск беспилотных систем Путин принял в конце 2024 года. Завершиться этот процесс должен в третьем квартале этого года. На расширенной коллегии Минобороны в декабре Путин поставил задачу — «наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов».
Гражданский и военный сектор сегодня сильно связаны, отмечают эксперты. По мнению директора Института социально-экономического анализа и программ развития Андрея Шурикова, массовое производство БПЛА уже принципиально изменили ход, тактику и стратегию ведения боевых действий. «Польза БПЛА становится особенно заметной в условиях плотной городской застройки, когда надо действовать аккуратно, а в ряде случаев — с хирургической точностью, чтобы не нанести вред гражданскому населению.
Поэтому создание войск беспилотных систем лишний раз подтверждает огромный потенциал БПЛА, — объяснил Шуриков. – Здесь учитывается и то, что большое внимание к производству дронов проявляют страны НАТО. И этот тренд станет общемировым уже в ближайшее время, ведь количество “горячих точек” и военных конфликтов на земном шаре постоянно растет».
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов напомнил, что еще в начале СВО у России были трудности с поставкой беспилотников на фронт. Большая их часть производилась в кустарных условиях. «По решению президента создается целая отрасль, к которой есть интерес и гражданского сектора, и армии. Дроны и роботы уже помогают решать многие гражданские и военные задачи, на фронте помогают сохранять жизни бойцов. Поэтому Путину важно, чтобы новые войска были технически укомплектованы. Важно наладить системное производство дронов, что необходимо и для других родов войск — ведь без БПЛА сегодня практически не обходится ни одна военная операция», — заключил политолог.
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