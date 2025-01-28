Руководители курской корпорации развития незаконно получили 805 млн рублей

Генеральная прокуратура РФ обвиняет руководство «Корпорации развития Курской области „в незаконном получении более 805 миллионов рублей. Иск направлен в Ленинский районный суд Курска. Согласно документу, гендиректор корпорации Владимир Лукин, его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова получили значительную сумму средств, выделенных из бюджета страны на строительство оборонных сооружений.
«Васильев М.С., Бессонов Ю.В., Мартьянов В.В., Федоров Д.В. и Уткин И.О. передали Лукину В.В., Грабину И.В. и Мартьяновой С.В. в качестве вознаграждения 25% от общей суммы соглашений (не менее 805 миллионов рублей) за оказанное ими незаконное содействие при заключении договоров и получение бюджетных денежных средств», — заявлено в иске. Информацию об этом передает РИА Новости.
Генеральная прокуратура потребовала взыскать более 3,2 миллиарда рублей с руководства компании, включая его заместителей, а также с нескольких предпринимателей. Согласно иску, эти средства были незаконно усвоены в ходе выполнения контрактов на строительство оборонительных сооружений в регионе. Там также требуют арестовать имущество фирм и лиц, вовлеченных в коррупционные действия.
По данным следствия, в период с 2022 по 2023 годы из федерального бюджета на строительство защитных сооружений в Курской области было выделено 19,4 миллиарда рублей. Финансирование направлено на возведение блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, а также противотанковых пирамид и рвов для обороны. Генеральным подрядчиком проекта была назначена местная корпорация развития.
Обвиняемые, воспользовавшись выведенным режимом повышенной готовности в регионе, привлекли доверенных им граждан. С декабря 2022 по декабрь 2023 года было заключено 23 договора на три миллиарда 222 миллиона 435 тысяч рублей.
Ранее в Курске арестовали Лукина по подозрению в злоупотреблении полномочиями в ходе строительства фортификационных сооружений в приграничной области. В рамках того же расследования обвинения предъявлены также бывшему заместителю главы данной корпорации, Грабину, которого подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств на сумму 173 миллиона рублей.
Суды также уже приняли меры в отношении других фигурантов этого дела. Под стражу были заключены Федорова и Мартьянова.
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