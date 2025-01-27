Аномальное тепло заставило фермеров забеспокоиться об урожае в России

Теплая и засушливая погода была в конце лета и осенью в центральных и южных регионах России. Влаги в почве сохранилось мало, поэтому фермеры беспокоятся об урожае. Об этом рассказал председатель совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.
«В центре и на юге страны конец лета и осень выдались засушливыми — необходимой сельхозкультурам влаги накопилось мало. Проблема усугубляется тем, что в связи с недостаточным снежным покровом и сохраняющейся теплой температурой даже те небольшие запасы влаги, которые есть сейчас, активно испаряются», — передает газета «Известия» слова Сироты.
Падение урожайности сельхозкультур может быть в центре России, а также на юге страны, отметил эксперт. Он добавил, что в Сибири влаги в почве в целом достаточно, поэтому здесь виды на урожай благоприятные.
Ранее аграрии Юга России отметили снижение урожайности из-за засухи. Также часть посевов повредили заморозки, передает «Национальная служба новостей».
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