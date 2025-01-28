Евросоюз продолжает жесткую санкционную политику в отношении России, несмотря на сильные недовольства внутри блока. В то же время РФ все еще заинтересована в возобновлении поставок газа в Европу и будет продолжать их, если будут покупатели, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он отметил, что спецслужбы РФ предпринимают все необходимые меры для охраны безопасности лидера государства Владимира Путина, чтобы избежать покушения на него. Подробнее о главных заявлениях Пескова — в материале URA.RU.
Санкционная политика ЕС
Европейский союз продолжает придерживаться стратегии введения санкций в отношении России, продлевая уже существующие ограничения, несмотря на усиливающееся недовольство внутри самого блока. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, изменений в подходе нет. ЕС сохраняет свою санкционную политику. В Кремле это считают незаконными ограничениями, которые противоречат принципам международного права. «Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое орудие», — подчеркнул Песков.
Возобновление поставок газа в Европу
Дмитрий Песков выразил заинтересованность России в возобновлении поставок газа в Европу. Он отметил, что Россия продолжит поставки, если будут покупатели. Песков добавил, что, по информации от Венгрии, Евросоюз дал некоторые обещания о возобновлении переговоров.
Также Песков подчеркнул преимущества российского газа перед альтернативными источниками. По его словам, продукция РФ не только конкурентоспособна по сравнению с американским сжиженным газом, но и предлагает большую выгоду для европейских потребителей.
Возможно ли покушение на Путина
Пресс-секретарь президента подтвердил, что российские спецслужбы неустанно работают над обеспечением безопасности высших государственных деятелей, включая главу государства. Он сделал это заявление в ответ на комментарии американского журналиста Такера Карлсона, который утверждал, что администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала возможность покушения на президента России Владимира Путина.
Задержание судна Baltic Summer
Несколько дней назад у берегов Португалии произошел инцидент с задержанием судна Baltic Summer с российским экипажем испанскими военно-морскими силами. Во вторник, 28 января, этот корабль прибыл в порт Санкт-Петербурга. Относительно данного случая, когда российский экипаж фактически оказался в руках западных спецслужб, Песков заявил, что не располагает всей необходимой информацией. Вопросы о причинах и обоснованности задержания следует адресовать в Министерство иностранных дел или Министерство транспорта России. «Соответственно наши службы, безусловно, будут этот инцидент изучать», — подчеркнул представитель Кремля.
Иран закупил российские Су-35
Вопрос о том, что Иран массово приобрел российские истребители Су-35, Дмитрий Песков не стал комментировать. «Это без комментариев оставлю», — сказал он журналистам.
График Путина
Во вторник, 28 января, на повестке дня президента России запланировано совещание, посвященное развитию беспилотной авиации. В рамках мероприятия предусмотрено содержательное обсуждение, начало которого будет открыто выступлением Владимира Путина, заявил Песков. После публичной части совещание продолжится в закрытом формате, где выступит и зампред правительства РФ Виталий Савельев, который обсудит ключевые направления развития гражданских беспилотных авиационных систем. Также Дмитрий Песков поделится информацией о новых подходах в разработке этих систем. Министр науки и высшего образования Валери Фильков расскажет о новых образовательных подходах в этой области. В дополнение к основной повестке, президент также займется вопросами отечественного автомобилестроения, детали которого будут предоставлены позже.
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