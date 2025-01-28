В администрации Ростова-на-Дону произошли кадровые перестановки

Временно исполняющим обязанности главы администрации Ростова-на-Дону назначен первый заместитель главы городской администрации Александр Скрябин. Назначение произошло после того, как действующий мэр Алексей Логвиненко подал в отставку.
«Возложить временное исполнение обязанностей главы администрации города Ростова-на-Дону в соответствии с уставом города Ростова-на-Дону с 29 января 2025 года на первого заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону Скрябина Александра Юрьевича», — говорится в решении городской думы. Информацию об этом передает РИА Новости.
Ранее Скрябин занимал пост первого заместителя губернатора Ростовской области. От этой должности он был освобожден, за день до принятия его кандидатуры на роль врио главы администрации Ростова-на-Дону.
Бывший мэр Алексей Логвиненко подал заявление об отставке. Он занимал эту должность с октября 2019 года. Однако до этого на пресс-конференции, которая прошла 14 января 2025 года, Логвиненко опровергал слухи о своем возможном уходе.
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