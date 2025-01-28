Путин поручил правительству решить вопрос с запретом на полеты дронов

Для развития отрасли беспилотных авиационных систем в России необходимо отменить ограничения для полета гражданских дронов в некоторых регионах. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию сферы БПЛА и дал соответствующее поручение правительству.
«Необходимо скорее, как говорят специалисты, „открыть небо“ для гражданских беспилотников... Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полёты дронов. Прошу Правительство к 30 апреля текущего года подготовить конкретные решения на этот счёт», — передала слова Путина пресс-служба Кремля.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с предложением конфисковать беспилотники у россиян, нарушивших правила их эксплуатации. Запуск БПЛА был запрещен во многих регионах России после атак ВСУ. Запрет на использование был введен в порядка 40 субъектах РФ.
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