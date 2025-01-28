Путин: у предрекавших кончину «АвтоВАЗа» ничего не получилось. Видео

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Владимир Путин посетил завод «АвтоВАЗа»
Владимир Путин посетил завод «АвтоВАЗа» Фото:

Президент России Владимир Путин посетил завод акционерного общества «АвтоВАЗ» в Самарской области, где ознакомился с новыми разработками и проектами предприятия, сообщили в Кремле. Во время общения с работниками завода российский лидер сказал, что у тех, кто предрекал кончину «АвтоВАЗа», ничего не получилось, так как компания продолжает работать.

«Развивается завод, здорово! Все предрекали кончину „АвтоВАЗа“, но ничего не получилось...» — сказал Путин в ходе беседы с заводчанами. Видео с места события опубликовали в telegram-канале «Кремль. Новости».

Визит главы государства сопровождался также демонстрацией предсерийного автомобиля «Лада Искра» и других перспективных моделей. Кроме того, Путину были показаны видеопрезентации, посвященные трансформации производственной системы и цифровизации завода.

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Президент России Владимир Путин посетил завод акционерного общества «АвтоВАЗ» в Самарской области, где ознакомился с новыми разработками и проектами предприятия, сообщили в Кремле. Во время общения с работниками завода российский лидер сказал, что у тех, кто предрекал кончину «АвтоВАЗа», ничего не получилось, так как компания продолжает работать. «Развивается завод, здорово! Все предрекали кончину „АвтоВАЗа“, но ничего не получилось...» — сказал Путин в ходе беседы с заводчанами. Видео с места события опубликовали в telegram-канале «Кремль. Новости». Визит главы государства сопровождался также демонстрацией предсерийного автомобиля «Лада Искра» и других перспективных моделей. Кроме того, Путину были показаны видеопрезентации, посвященные трансформации производственной системы и цифровизации завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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