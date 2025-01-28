Президент России Владимир Путин посетил завод акционерного общества «АвтоВАЗ» в Самарской области, где ознакомился с новыми разработками и проектами предприятия, сообщили в Кремле. Во время общения с работниками завода российский лидер сказал, что у тех, кто предрекал кончину «АвтоВАЗа», ничего не получилось, так как компания продолжает работать.
«Развивается завод, здорово! Все предрекали кончину „АвтоВАЗа“, но ничего не получилось...» — сказал Путин в ходе беседы с заводчанами. Видео с места события опубликовали в telegram-канале «Кремль. Новости».
Визит главы государства сопровождался также демонстрацией предсерийного автомобиля «Лада Искра» и других перспективных моделей. Кроме того, Путину были показаны видеопрезентации, посвященные трансформации производственной системы и цифровизации завода.
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