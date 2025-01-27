27 января 2025

В Южной Корее серьезно восприняли заявления России о поставках оружия на Украину

Посол РФ Зиновьев: в Сеуле серьезно восприняли предупреждения о поставках Киеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство граждан Южной Кореи выступает против поставок оружия Киеву
Большинство граждан Южной Кореи выступает против поставок оружия Киеву Фото:

Правительство Южной Кореи серьезно отнеслось к предупреждениям России относительно возможных военных поставок Украине. Об этом сообщил российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев.

«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», — отметил Зиновьев в интервью «Известиям». Посол подчеркнул, что большинство граждан Южной Кореи выражают свою несогласие с поставками, и этот факт необходимо учитывать.

Он отметил, что хотя некоторые официальные представители Южной Кореи время от времени делали заявления о возможном пересмотре Сеулом своей стратегии, однако конкретные действия в этом направлении так и не были предприняты. По его мнению, этот вопрос не будет решен и в будущем. 

В ноябре 2024 года министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель сделал заявление о возможности поставок вооружения Украине. Он указал, что такое решение будет приниматься с учетом уровня военно-технического сотрудничества между Россией и Северной Кореей. До этого момента страна ограничивалась предоставлением Украине только гуманитарной помощи. После данных заявлений замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва отреагирует «всеми необходимыми способами» в случае военных поставок ВСУ.

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Правительство Южной Кореи серьезно отнеслось к предупреждениям России относительно возможных военных поставок Украине. Об этом сообщил российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев. «Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», — отметил Зиновьев в интервью «Известиям». Посол подчеркнул, что большинство граждан Южной Кореи выражают свою несогласие с поставками, и этот факт необходимо учитывать. Он отметил, что хотя некоторые официальные представители Южной Кореи время от времени делали заявления о возможном пересмотре Сеулом своей стратегии, однако конкретные действия в этом направлении так и не были предприняты. По его мнению, этот вопрос не будет решен и в будущем.  В ноябре 2024 года министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель сделал заявление о возможности поставок вооружения Украине. Он указал, что такое решение будет приниматься с учетом уровня военно-технического сотрудничества между Россией и Северной Кореей. До этого момента страна ограничивалась предоставлением Украине только гуманитарной помощи. После данных заявлений замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва отреагирует «всеми необходимыми способами» в случае военных поставок ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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