Участник «Времени героев» стал замом полпреда в Приволжском федеральном округе

Участник первого потока программы «Время героев» Александр Тихонов стал заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе. Он планирует заняться поддержкой участников спецоперации и их родных. Об этом говорится на сайте программы.
«Кавалер трех орденов Мужества, участник первого потока программы „Время героев“ Александр Тихонов назначен на пост заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе», — говорится на сайте программы. В мае 2024 года Тихонов стал одним из первых 83 участников этой программы, которую запустил президент РФ Владимир Путин.
Александр Тихонов высоко оценил значение программы для своего профессионального развития, отметив, что «Время героев» не только способствует личностному росту, но и предоставляет возможность служить России, повышая благосостояние ее жителей. Тихонов также объяснил, что на новом посту планирует сосредоточить усилия на поддержке участников СВО и их семей. По его словам, эти вопросы являются ключевыми не только для семей военных, но и для развития отдельных регионов и Приволжского округа в целом.
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