Сомнолог объяснила, в чем опасность дневного сна

Для многих людей дневной сон — способ переключиться, немного отдохнуть и получить заряд энергии. Однако сон в неподходящее время дня или слишком долгий дневной сон могут дать обратный эффект. В беседе с URA.RU врач-сомнолог Елена Царева объяснила, почему хочется спать днем и чем это опасно.
Дневной сон полезен только детям
Дневной сон считается нормой только для детей до семи лет, заявила сомнолог Елена Царева. «Поскольку во сне в организме происходят многие важные процессы, для детей они имеют особое значение — вырабатываются те гормоны, которые помогают человеку развиваться и расти», — рассказала врач.
По ее словам, к семи годам всего примерно 10% детей имеют дневной сон. В связи с этим специалисты делают вывод, что человек готов к школе, так как желание поспать днем проходит. Эксперт отметила, что у взрослых потребность в дневном сне не должна возникать. И появляется сонливость в период заболеваний организма или при снижении количества и качества ночного сна. Это касается, например, родителей, которые ухаживают за маленькими детьми или людей, работающих посменно.
«Однако для взрослого человека дневной сон больше несет восполняющий эффект, то есть когда дефицит сна уже накопился, у организма возникает потребность вздремнуть. Однако в норме у взрослого человека не должно быть такой потребности и, если она возникает, то нужно искать причину», — заявила Елена Царева.
Почему возникает желание поспать днем
Желание уснуть в дневное время у взрослого человека можно наблюдать при депрессии, дефиците разных веществ в организме, при различных заболеваниях. «К примеру, если взять сезонное ОРВИ, то при первых признаках заболевания у человека повышается потребность во сне, так как во сне организм восстанавливается и формируется иммунитет», — отмечает эксперт.
Сонливость может быть признаком пониженного артериального давления, анемии, хронического стресса, нарушений в работе эндокринной системы, ряда неврологических заболеваний. Желание поспать днем также может появиться из-за приема лекарственных препаратов с успокаивающим эффектом.
Одной из причиной сонливости и плохого самочувствия днем может быть недостаток витаминов D и B. Эксперт отмечает, что речь также может идти о синдроме обструктивного апноэ во сне, когда качество ночного сна нарушается из-за микропробуждений. В результате этого человек не чувствует себя отдохнувшим.
Плюсы и минусы дневного сна
Влияние на людей среднего возраста
По словам Елены Царевой, короткий дневной сон в условиях стресса может снять его последствия и помочь восстановиться. Однако с профилактической стороны дневной сон не рекомендуется. Если человек спит днем, то может нарушиться ночной сон, его длительность, и качество, отмечает сомнолог.
«Общая тенденция такова, что плюсов дневного сна меньше, чем минусов. В итоге человек получает ощущение тяжелой головы, потому что организм успевает погрузиться в более глубокие стадии сна, из которые пробудиться довольно тяжело», — отмечает эксперт. По ее словам, дневной сон продолжительностью более часа связан с повышенным риском хронических сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения у людей в возрасте 30- 40 лет.
Влияние на пожилых людей
Дневная сонливость, связанная с нарушением здоровья, чаще встречается у пожилых людей, считает врач. У этой возрастной категории граждан также чаще проявляются тревога и депрессия, которые влияют на ночной сон. В связи с этим появляется желание восполнить сон днем. По словам эксперта, пожилые также могут спать в дневное время, так как не соблюдают режим дня, что зачастую приводит к появлению бессонницы.
«У пожилых нет потребности соблюдать активность, как у молодых. То есть после выхода на пенсию им не обязательно вставать рано утром, весь день бодрствовать. И снижение жизненной активности меняет их режим и поэтому сон становится рваным, что не полезно. В итоге чаще бессонницей страдают пожилые», — отмечает Елена Царева.
Однако дневной сон несколько раз в месяц не более чем на 30-45 минут при условии полноценного ночного сна может быть полезен. За это время стадия легкой дремоты не успевает смениться на глубокую фазу, человек проснется бодрым. В этом возрасте короткий дневной сон улучшает память и умственную деятельность.
Сколько и когда нужно спать: советы сомнолога
Суточная потребность сна для здорово человека колеблется от 6,5 до 10 часов в сутки в ночное время, отмечает Елена Царева. При этом она отмечает, что индивидуальная норма может варьироваться от 4 до 12 часов. Но для большинства молодых и активных людей в возрасте от 30 до 40 лет количество здорового сна составляет 7,5-9 часов. По словам сомнолога, норма сна зависит от возраста, состояния здоровья и от климата, в котором в котором живет человек.
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