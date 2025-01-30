Закрыто все воздушное пространство Бельгии

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В бельгийской компании Skeyes произошла техническая проблема
В бельгийской компании Skeyes произошла техническая проблема Фото:

Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за технической проблемы в компании Skeyes, которая занимается контролем за воздушным движением в стране. Об этом сообщает агентство Belga. 

«...Воздушное пространство Бельгии было закрыто в четверг из-за технической проблемы в компании Skeyes, отвечающей за управление воздушным движением по всей стране», — передает Breaking The News сообщение агентства. Там добавили, что Skeyes осуществляет управление воздушным движением на высотах до 24 500 футов.

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Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за технической проблемы в компании Skeyes, которая занимается контролем за воздушным движением в стране. Об этом сообщает агентство Belga.  «...Воздушное пространство Бельгии было закрыто в четверг из-за технической проблемы в компании Skeyes, отвечающей за управление воздушным движением по всей стране», — передает Breaking The News сообщение агентства. Там добавили, что Skeyes осуществляет управление воздушным движением на высотах до 24 500 футов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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