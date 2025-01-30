Закрыто все воздушное пространство Бельгии

Воздушное пространство Бельгии закрыли из-за технической проблемы в компании Skeyes, которая занимается контролем за воздушным движением в стране. Об этом сообщает агентство Belga.
«...Воздушное пространство Бельгии было закрыто в четверг из-за технической проблемы в компании Skeyes, отвечающей за управление воздушным движением по всей стране», — передает Breaking The News сообщение агентства. Там добавили, что Skeyes осуществляет управление воздушным движением на высотах до 24 500 футов.
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