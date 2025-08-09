Shot: в Новосибирске грабитель отобрал у подростка сумку с миллионом рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Злоумышленник пока не пойман
Злоумышленник пока не пойман Фото:

В Новосибирске мужчина напал с ножом на мальчика и отобрал у того сумку, в которой было больше миллиона рублей. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«У ребенка, на которого напал грабитель в Новосибирске, в сумке было больше миллиона рублей», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Shot.

По предварительным данным, отец снял наличные в банкомате, расположенном в продуктовом магазине, после чего отпустил сына домой одного с сумкой, в которой были наличные средства. Однако с момента выхода из магазина за мальчиком начал следить вооруженный мужчина.

По словам свидетелей инцидента, далее злоумышленника настигла неудача. Пытаясь скрыться с похищенными деньгами, он утопил автомобиль. Инцидент произошел накануне на фоне масштабного наводнения в городе, вызванного проливными дождями. После того как машина оказалась в воде, подозреваемый был вынужден оставить транспортное средство и продолжить побег пешком. На данный момент его местонахождение неизвестно, задержать мужчину пока не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новосибирске мужчина напал с ножом на мальчика и отобрал у того сумку, в которой было больше миллиона рублей. Об этом пишет telegram-канал Shot. «У ребенка, на которого напал грабитель в Новосибирске, в сумке было больше миллиона рублей», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Shot. По предварительным данным, отец снял наличные в банкомате, расположенном в продуктовом магазине, после чего отпустил сына домой одного с сумкой, в которой были наличные средства. Однако с момента выхода из магазина за мальчиком начал следить вооруженный мужчина. По словам свидетелей инцидента, далее злоумышленника настигла неудача. Пытаясь скрыться с похищенными деньгами, он утопил автомобиль. Инцидент произошел накануне на фоне масштабного наводнения в городе, вызванного проливными дождями. После того как машина оказалась в воде, подозреваемый был вынужден оставить транспортное средство и продолжить побег пешком. На данный момент его местонахождение неизвестно, задержать мужчину пока не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...