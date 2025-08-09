Shot: в Новосибирске грабитель отобрал у подростка сумку с миллионом рублей

В Новосибирске мужчина напал с ножом на мальчика и отобрал у того сумку, в которой было больше миллиона рублей. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«У ребенка, на которого напал грабитель в Новосибирске, в сумке было больше миллиона рублей», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Shot.
По предварительным данным, отец снял наличные в банкомате, расположенном в продуктовом магазине, после чего отпустил сына домой одного с сумкой, в которой были наличные средства. Однако с момента выхода из магазина за мальчиком начал следить вооруженный мужчина.
По словам свидетелей инцидента, далее злоумышленника настигла неудача. Пытаясь скрыться с похищенными деньгами, он утопил автомобиль. Инцидент произошел накануне на фоне масштабного наводнения в городе, вызванного проливными дождями. После того как машина оказалась в воде, подозреваемый был вынужден оставить транспортное средство и продолжить побег пешком. На данный момент его местонахождение неизвестно, задержать мужчину пока не удалось.
