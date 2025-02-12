Россияне определились со «столицей любви»

Петербург, по мнению россиян, стал самым романтичным городом для празднования Дня святого Валентина — его выбрали 59,1% опрошенных. Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.
«Самым романтичным местом для празднования Дня святого Валентина путешественники считают Санкт-Петербург. За Северную столицу проголосовали 59,1% человек», — передает результаты исследования Life. На втором и третьем местах расположились Сочи и Калининград.
Большое количество российских броней на 14 февраля также приходится на Санкт-Петербург, но лидерство по объему бронирований занимает Москва. За границей россияне предпочитают отмечать День святого Валентина в Дубае и Стамбуле, чаще всего выбирая отели с четырьмя звездами.
Согласно опросу, 56,4% россиян положительно относятся к этому празднику, при этом 40% планируют отмечать его в 2025 году. Большинство собирается провести 14 февраля за городом, а 56% респондентов планируют отмечать день в одиночестве.
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