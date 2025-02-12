Россияне определились со «столицей любви»

Россияне выбрали Петербург самым романтичным городом для празднования 14 февраля
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Петербург выбран самым романтичным городом для празднования Дня святого Валентина
Петербург выбран самым романтичным городом для празднования Дня святого Валентина Фото:

Петербург, по мнению россиян, стал самым романтичным городом для празднования Дня святого Валентина — его выбрали 59,1% опрошенных. Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Самым романтичным местом для празднования Дня святого Валентина путешественники считают Санкт-Петербург. За Северную столицу проголосовали 59,1% человек», — передает результаты исследования Life. На втором и третьем местах расположились Сочи и Калининград.

Большое количество российских броней на 14 февраля также приходится на Санкт-Петербург, но лидерство по объему бронирований занимает Москва. За границей россияне предпочитают отмечать День святого Валентина в Дубае и Стамбуле, чаще всего выбирая отели с четырьмя звездами.

Согласно опросу, 56,4% россиян положительно относятся к этому празднику, при этом 40% планируют отмечать его в 2025 году. Большинство собирается провести 14 февраля за городом, а 56% респондентов планируют отмечать день в одиночестве.

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Петербург, по мнению россиян, стал самым романтичным городом для празднования Дня святого Валентина — его выбрали 59,1% опрошенных. Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. «Самым романтичным местом для празднования Дня святого Валентина путешественники считают Санкт-Петербург. За Северную столицу проголосовали 59,1% человек», — передает результаты исследования Life. На втором и третьем местах расположились Сочи и Калининград. Большое количество российских броней на 14 февраля также приходится на Санкт-Петербург, но лидерство по объему бронирований занимает Москва. За границей россияне предпочитают отмечать День святого Валентина в Дубае и Стамбуле, чаще всего выбирая отели с четырьмя звездами. Согласно опросу, 56,4% россиян положительно относятся к этому празднику, при этом 40% планируют отмечать его в 2025 году. Большинство собирается провести 14 февраля за городом, а 56% респондентов планируют отмечать день в одиночестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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