Аналитик раскрыл, сколько лет нужно копить на первоначальный взнос по ипотеке

Срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке из расчета медианной зарплаты в России составляет четыре года. Об этом сообщил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
«Правильно смотреть на медианную зарплату, а она составляет примерно 60 тысяч рублей — и в этом случае срок накопления увеличивается примерно до четырех лет», — сказал Михаил Гольдберг. Его слов передает РИА «Новости».
Гольдберг также отметил, что при расчете средней зарплаты по стране сроки накопления оказываются меньше — около 2,5-3 лет. Однако средняя зарплата может быть не столь показательной из-за включения в статистику высокодоходных групп населения, что делает медианную зарплату предпочтительнее для таких расчетов. Ведь она не искажается от крайне высоких или низких значениях уровня заработной платы.
За прошедший год средний размер заработной платы в Российской Федерации превысил 80 тысяч рублей. По прогнозам экспертов, в 2025 году рост реальных зарплат в стране составит 3,3%. Это существенно ниже ожиданий Министерства экономического развития, который рассчитывал на 7%. О главных трендах на рынке труда в России — в материале URA.RU.
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