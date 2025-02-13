У некоторых бригад ВСУ наблюдается нехватка боеприпасов, и текущих запасов хватит только на несколько недель. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на украинского офицера.
«Запаса, который у нас сейчас имеется, что касается боеприпасов, хватит на две-три недели, возможно, месяц», — приводит агентство слова офицера, который поддерживает связи с более 40 бригадами ВСУ. Он подчеркнул, что для решения проблемы необходима помощь союзников. Офицер отметил, что войска, с которыми он регулярно общается, категорически против мирного соглашения, несмотря на отчаянную необходимость в увеличении военной помощи от Запада.
Ранее URA.RU сообщало, что элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был вынужден покинуть позиции в Суджанском районе Курской области после того, как он потерял около 50% своих бойцов. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.
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