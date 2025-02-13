13 февраля 2025

В ВСУ раскрыли, сколько еще смогут воевать

AP: в некоторых бригадах ВСУ осталось снарядов на несколько недель
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Текущих запасов оружия хватит только на несколько недель
Текущих запасов оружия хватит только на несколько недель Фото:

У некоторых бригад ВСУ наблюдается нехватка боеприпасов, и текущих запасов хватит только на несколько недель. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на украинского офицера.

«Запаса, который у нас сейчас имеется, что касается боеприпасов, хватит на две-три недели, возможно, месяц», — приводит агентство слова офицера, который поддерживает связи с более 40 бригадами ВСУ. Он подчеркнул, что для решения проблемы необходима помощь союзников. Офицер отметил, что войска, с которыми он регулярно общается, категорически против мирного соглашения, несмотря на отчаянную необходимость в увеличении военной помощи от Запада. 

Ранее URA.RU сообщало, что элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был вынужден покинуть позиции в Суджанском районе Курской области после того, как он потерял около 50% своих бойцов. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У некоторых бригад ВСУ наблюдается нехватка боеприпасов, и текущих запасов хватит только на несколько недель. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на украинского офицера. «Запаса, который у нас сейчас имеется, что касается боеприпасов, хватит на две-три недели, возможно, месяц», — приводит агентство слова офицера, который поддерживает связи с более 40 бригадами ВСУ. Он подчеркнул, что для решения проблемы необходима помощь союзников. Офицер отметил, что войска, с которыми он регулярно общается, категорически против мирного соглашения, несмотря на отчаянную необходимость в увеличении военной помощи от Запада.  Ранее URA.RU сообщало, что элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был вынужден покинуть позиции в Суджанском районе Курской области после того, как он потерял около 50% своих бойцов. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...