RFI: попытки Зеленского попасть на саммит Афросоюза привели к протестам

Желание президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите Африканского союза (АС), который начнется 15 февраля в Аддис-Абебе (Эфиопия), привело к протестам со стороны некоторых его участников. Об этом сообщила радиостанция RFI.
«Зеленский не оставляет попыток добиться расположения лидеров африканских стран, чтобы попытаться создать противовес влиянию России на континенте. На предстоящий саммит он не получил приглашения для непосредственного участия, но он получил возможность выступить дистанционно. Однако даже такой вариант вызвал протесты», — передает радиостанция.
Существует вероятность, что выступление украинского лидера будет отменено. Особенно ярко против его выступления высказалась Ангола. Ожидается, что по итогам саммита президент Анголы Жоау Лоуренсу займет пост председателя Африканского союза на ротационной основе.
RFI также отметила, что это не первая попытка Владимира Зеленского участвовать в саммите АС. В течение последних трех лет он нарастил свои дипломатические усилия на африканском направлении, стремясь укрепить связи с государствами континента и обеспечить себе возможность участия в саммите.
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