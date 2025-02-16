Британия готова отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности

Великобритания готова направить свою армию на территорию Украины. Этот шаг рассматривается как часть гарантий безопасности в рамках урегулирования конфликта. Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает дальнейшую поддержку украинских военнослужащих, что также означает готовность и желание внести вклад в гарантии безопасности для Украины путем размещения наших войск на земле при необходимости», — говорится в статье Стармера для газеты The Daily Telegraph.
Премьер Великобритании уточнил, что страна обязалась выделять 3 млрд фунтов стерлингов каждый год. Такая поддержка продлится до 2030 года.
Обсудить гарантии безопасности для Украины Кир Стармер намерен с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Для этого он планирует организовать с главой Белого дома встречу «в ближайшие дни».
Как ранее писало URA.RU, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц назвал два принципа, на которых должно строиться урегулирование украинского конфликта. Оно не может быть военным и не должно быть временным.
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