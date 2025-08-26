Россиян не будут наказывать за большое количество банковских карт на руках

Григоренко: наличие у гражданина более 10 банковских карт не повлечет санкций
Санкций для россиян за владение более чем 10 банковскими картами не предусмотрено
Граждане России могут владеть более чем десятью банковскими картами без риска административной или уголовной ответственности. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Ответственность граждан не предусмотрена. Норма сформулирована как обязанность банка, а не самого человека», — сообщили в аппарате. Информацию об этом приводит ТАСС.

При этом отмечается, что гражданам России будет запрещено иметь свыше десяти банковских карт, оформленных в различных финансовых организациях. Соответствующее требование планируется закрепить для кредитных учреждений в специальном нормативном акте.

Ранее стало в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что в рамках борьбы с мошенничеством российским банкам планируется запретить выпуск более десяти банковских карт на одного клиента. Данная инициатива включена в законопроект, предусматривающий второй пакет мер по противодействию киберпреступности. По словам финансиста Дарьи Адриановой, большинство россиян не заметят введения лимита оформления банковских карт на одно физлицо, пишет RT.

