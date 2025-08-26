Россиян не будут наказывать за большое количество банковских карт на руках

Граждане России могут владеть более чем десятью банковскими картами без риска административной или уголовной ответственности. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
«Ответственность граждан не предусмотрена. Норма сформулирована как обязанность банка, а не самого человека», — сообщили в аппарате. Информацию об этом приводит ТАСС.
При этом отмечается, что гражданам России будет запрещено иметь свыше десяти банковских карт, оформленных в различных финансовых организациях. Соответствующее требование планируется закрепить для кредитных учреждений в специальном нормативном акте.
Ранее стало в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что в рамках борьбы с мошенничеством российским банкам планируется запретить выпуск более десяти банковских карт на одного клиента. Данная инициатива включена в законопроект, предусматривающий второй пакет мер по противодействию киберпреступности. По словам финансиста Дарьи Адриановой, большинство россиян не заметят введения лимита оформления банковских карт на одно физлицо, пишет RT.
