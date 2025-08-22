Суд приговорил гранатометчика «Айдара»* Поповича к 27 годам колонии

Гранатометчика из «Айдара»* приговорили к 27 годам колонии
Гранатометчика из «Айдара»* приговорили к 27 годам колонии

Бывший гранатометчик националистического батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен в РФ) Вячеслав Попович приговорен Южным окружным военным судом к 27 годам лишения свободы. Об этом рассказали журналистам в суде. 

"В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима", — сказал собеседник в беседе с РИА Новости. 

Попович признан виновным по делу о его участии в боевых действиях против российских вооруженных сил. Согласно материалам дела, тот, получив российское гражданство в октябре 2023 года, пересек границу России в Белгородской области и отправился на Украину. Уже 3 мая 2024 года он вступил в батальон «Айдар»* и был назначен гранатометчиком в одном из подразделений. Уже 20 мая 2024 года он был взят в плен российскими военнослужащими.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

