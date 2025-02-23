Путин назначил Кирилла Дмитриева спецпредставителем

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев стал специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам инвестиционно-экономических отношений с иностранными государствами. Соответственный указ подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами», — говорится в документе. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры, где встретились делегаты из РФ и США. Участники встречи затрагивали общие отношения между странами и вопрос разрешения украинского конфликта. Среди представителей из РФ был и Дмитриев.
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