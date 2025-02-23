Путин назначил Кирилла Дмитриева спецпредставителем

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Путин назначил Кирилла Дмитриева спецпредставителем
Путин назначил Кирилла Дмитриева спецпредставителем Фото:

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев стал специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам инвестиционно-экономических отношений с иностранными государствами. Соответственный указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами», — говорится в документе. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры, где встретились делегаты из РФ и США. Участники встречи затрагивали общие отношения между странами и вопрос разрешения украинского конфликта. Среди представителей из РФ был и Дмитриев.

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Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев стал специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам инвестиционно-экономических отношений с иностранными государствами. Соответственный указ подписал президент России Владимир Путин. «Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами», — говорится в документе. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры, где встретились делегаты из РФ и США. Участники встречи затрагивали общие отношения между странами и вопрос разрешения украинского конфликта. Среди представителей из РФ был и Дмитриев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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