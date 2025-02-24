Долговая нагрузка регионов упала до рекордного минимума

Долговые обязательства регионов России в 2024 году сократились на 2,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 3,1 триллиона рублей и упав до рекордного минимума за последние 10 лет. Об этом сообщается в докладе аналитического агентства «Эксперт РА». Снижение долга стало результатом списания задолженности по бюджетным кредитам и активного погашения ранее привлеченных средств.
"Долговые обязательства регионов в 2024 году снизились на 2,3% в годовом выражении и составили 3,1 триллиона рублей", — пишет РБК. Агентство ссылается на доклад "Региональные бюджеты и экономика в условиях нестабильности: итоги 2024 года", который есть в его распоряжении.
Одной из ключевых причин стало списание долгов по бюджетным кредитам, которое затронуло 25 регионов на общую сумму 25,9 миллиарда рублей. Кроме того, были погашены бюджетные кредиты, предоставленные для финансирования расходов в начале 2024 года, а также выполнено частичное погашение прежде полученных инфраструктурных бюджетных кредитов.
Сокращение долговой нагрузки было достигнуто за счет уменьшения объема долга, что привело к его понижению на 2,9 процентных пункта. Теперь этот показатель составляет 17,8% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов регионов, не учитывая федеральные трансферты. Такой уровень является наименьшим за последние десять лет. На начало 2024 года аналитики предсказывали возможность увеличения государственного долга регионов.
Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место по сокращению долговых обязательств в стране, уменьшив свой долг на 41,9%. Это стало возможным благодаря значительному уменьшению госгарантий на 58,1%. В то же время, в 28 регионах России зафиксирован рост долга. Особенно выделяется Мурманская область, где совокупный долг увеличился более чем в два раза. Такой всплеск связан с активным привлечением банковских кредитов, которые выросли в 7,8 раза, как указывается в докладе.
Отмечается, что с 2020 года наблюдается устойчивое уменьшение доли рыночного регионального долга, который заменяется бюджетными кредитами. В 2024 году его объем упал до исторического минимума в номинальных цифрах и составил всего 613 миллиардов рублей, включая облигации и банковские займы, сообщает директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он отмечает, что для регионов станет проблематично поддерживать такой низкий уровень госдолга из-за реформ в налоговой системе. Эти изменения увеличивают финансовую нагрузку на предприятия и граждан, при этом основная выгода от них поступает в федеральный бюджет, а не в бюджеты субъектов РФ.
Климанов полагает, что в таких условиях регионы будут вынуждены обращаться за новыми займами. Он также добавляет, что процентные ставки по списанным бюджетным кредитам являются «смехотворно низкими» и не играют значительной роли для бюджетов, тогда как само списание кредитов требует от региональных властей ответственного использования средств и соблюдения определенных условий расходов.
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