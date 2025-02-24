Mash: магазины люксовых брендов готовятся к отмене санкций в России

Ушедшие ранее из России люксовые бренды готовятся к открытию своих магазинов в Москве. Это может произойти после отмены санкций, что обещал президент США Дональд Трамп.
«Как только санкции согласно обещанию Трампа отменят — бренды могут сразу же занять свои места. Откроются не все, а только те, кто все эти годы оплачивал аренду», — сообщает telegram-канал Mash.
Сотрудники издания оценили бутики, занимаемые ранее люксовыми брендами. Среди них GUCCI, Louis Vuitton, Prada, HERMES, Dior, CHANEL. Все они на данный момент закрыты, однако, по наблюдениям журналистов, внутри кипит работа по поддержанию частоты в магазинах.
Ранее URA.RU сообщало, какие из зарубежных брендов потенциально могут вернуться в Россию на фоне потеплевших отношений государства с США. Среди них как массмаркеты, так и производители техники.
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