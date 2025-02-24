FT: США хотят уравнять действия России и Украины

Соединенные Штаты предложили Генассамблее ООН принять резолюцию, в которой действия Украины приравниваются к действиям России. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на источники.
«США призвали отозвать резолюцию и предложили свой собственный текст. В нем „действия Украины приравниваются к действиям России“», — говорится в сообщении. В Вашингтоне также выражают соболезнования по поводу жертв конфликта и подчеркивают важность диалога для мирного решения. При этом американские власти требуют отозвать проект заявления ЕС и Украины, критикующий действия России на Украине.
Голосование по новому проекту резолюции США в Генеральной Ассамблее ООН запланировано на 24 февраля. По информации Financial Times, предстоящее голосование может привести к серьезному противостоянию в рамках ООН, которое может выйти на уровень Совета Безопасности, где США потенциально могут поддержать позиции России и Китая.
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