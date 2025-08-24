В Турции раскрыли, как обеспечить безопасность Украины

Cumhuriyet: отказ Украины от НАТО — единственная ее гарантия безопасности
В Турции посоветовали Украине не вступать в НАТО
Отказ Украины от вступления в НАТО и размещения европейских военных на своей территории является единственной гарантией ее безопасности. Об этом говорится в материале турецкого издания Cumhuriyet.

«Самая надежная гарантия безопасности для Украины — это гарантия того, что Украина не станет членом НАТО. А именно — устранение первопричины военного конфликта. Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию», — подчеркивается в публикации Cumhuriyet.

Авторы материала отмечают, что европейские политики рассматривают Украину исключительно как буферную зону, а руководство Евросоюза открыто говорит о том, что украинская армия сейчас защищает Европу от внешних угроз. По мнению издания, такой подход не способствует обеспечению реальной безопасности Украины и лишь усиливает ее зависимость от западных стран.

