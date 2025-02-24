24 февраля 2025

Украина начнет производить канадские бронемашины Roshel

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Бойцы ВСУ уже используют бронемашины Roshel
Бойцы ВСУ уже используют бронемашины Roshel Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины запустят производство канадских бронированных машин марки Roshel. Об этом сообщает «Украинская оборонная промышленность».

«Акционерное общество „Украинская оборонная промышленность“ заключило соглашение о создании совместного производства бронемашин Roshel», — сообщает telegram-канал компании. Там уточнили, что украинская сторона получит все необходимые технические документы и комплектующие для начала производства бронированных машин.

Представители Укроборонпрома сообщили, что Roshel уже находятся в использовании ВСУ. Организация производства бронемашин на территории Украины позволит ускорить процесс их поставок непосредственно в боевые части, отмечает украинская компания.

Ранее компания Rheinmetall осуществила передачу первого бронированного транспортного средства Lynx ВСУ для проведения тестирований на территории Украины. Генеральный директор компании Армин Паппергер объявил о начале серийного производства данной модели, передает «Царьград».

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На территории Украины запустят производство канадских бронированных машин марки Roshel. Об этом сообщает «Украинская оборонная промышленность». «Акционерное общество „Украинская оборонная промышленность“ заключило соглашение о создании совместного производства бронемашин Roshel», — сообщает telegram-канал компании. Там уточнили, что украинская сторона получит все необходимые технические документы и комплектующие для начала производства бронированных машин. Представители Укроборонпрома сообщили, что Roshel уже находятся в использовании ВСУ. Организация производства бронемашин на территории Украины позволит ускорить процесс их поставок непосредственно в боевые части, отмечает украинская компания. Ранее компания Rheinmetall осуществила передачу первого бронированного транспортного средства Lynx ВСУ для проведения тестирований на территории Украины. Генеральный директор компании Армин Паппергер объявил о начале серийного производства данной модели, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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