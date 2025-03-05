Захарова: бегавшие от Лаврова чиновники удаляют фото с Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила мировых лидеров в том, что они удаляют фотографии с главой Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, ранее эти же чиновники избегали встреч с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и теперь пытаются избавиться от компрометирующих снимков.
«Наблюдаю с умилением, как мировые деятели подтирают свои фотографии с Зеленским. Сначала три года прятались от Сергея Лаврова и фотографировались втихаря, бегая от российской делегации, а теперь пытаются избавиться от этого фотокомпромата, где они запечатлены слившимися в объятьях с главой террористической банды», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Представитель МИД с сарказмом задалась вопросом о том, в каком мире живут эти политики, процитировав стихотворение философа Владимира Соловьева. «В каком мире они живут? В том, о котором Владимир Соловьев 130 лет назад писал: „Мандрагоры имманентные зашуршали в камышах, а шершаво-декадентные вирши в вянущих ушах“», — добавила она.
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