Захарова: бегавшие от Лаврова чиновники удаляют фото с Зеленским

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Захарова заявила, что западные политики избавляются от фотографий с Зеленским
Захарова заявила, что западные политики избавляются от фотографий с Зеленским Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила мировых лидеров в том, что они удаляют фотографии с главой Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, ранее эти же чиновники избегали встреч с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и теперь пытаются избавиться от компрометирующих снимков.

«Наблюдаю с умилением, как мировые деятели подтирают свои фотографии с Зеленским. Сначала три года прятались от Сергея Лаврова и фотографировались втихаря, бегая от российской делегации, а теперь пытаются избавиться от этого фотокомпромата, где они запечатлены слившимися в объятьях с главой террористической банды», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Представитель МИД с сарказмом задалась вопросом о том, в каком мире живут эти политики, процитировав стихотворение философа Владимира Соловьева. «В каком мире они живут? В том, о котором Владимир Соловьев 130 лет назад писал: „Мандрагоры имманентные зашуршали в камышах, а шершаво-декадентные вирши в вянущих ушах“», — добавила она.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила мировых лидеров в том, что они удаляют фотографии с главой Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, ранее эти же чиновники избегали встреч с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и теперь пытаются избавиться от компрометирующих снимков. «Наблюдаю с умилением, как мировые деятели подтирают свои фотографии с Зеленским. Сначала три года прятались от Сергея Лаврова и фотографировались втихаря, бегая от российской делегации, а теперь пытаются избавиться от этого фотокомпромата, где они запечатлены слившимися в объятьях с главой террористической банды», — написала Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД с сарказмом задалась вопросом о том, в каком мире живут эти политики, процитировав стихотворение философа Владимира Соловьева. «В каком мире они живут? В том, о котором Владимир Соловьев 130 лет назад писал: „Мандрагоры имманентные зашуршали в камышах, а шершаво-декадентные вирши в вянущих ушах“», — добавила она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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